Semmatt: campioni di simpatia alla Rosetta Skyrace

Dove vige il motto “L’importante è partecipare”,

il campione sociale è l’ultimo degli ultimi

RASURA (Val Gerola) – Grande successo per la divisa Semmatt alla Rosetta Skyrace a Rasura in Val Gerola, dove domenica scorsa è stata premiata dallo speaker internazionale Maurizio Torri quale migliore e sobria divisa dell’intero panorama nazionale.

Nati come Asd (Associazione Sportiva Dilettantistica) nel febbraio del 2020 i Semmatt mixano passione per la montagna, amicizia e un pizzico di goliardia in un’esplosione di sano divertimento, ben lontani dalla spasmodica ricerca del “best time” e più inclini al proverbiale: “l’importante è partecipare”.

E così, domenica, dopo essere stati scambiati per gli addetti alla polenta, i Semmatt sono riusciti a farsi notare con lo speaker che li ha più volte indicati come i possibili ultimi assoluti. Bookmakers avvisati.

E infatti… “A livello assoluto, togliendo le brutte figure dei due semi-professionisti Emilio Butti e Giovanni Berizzi che hanno chiuso le rispettive performance con tempi di tutto rispetto, la gara ha confermato pienamente le potenzialità della squadra – fanno sapere ironicamente dal team – Abbiamo guadagnato tutte le posizioni che ci siamo prefissati e che da sempre li contraddistinguono”.

Ultimo assoluto è stato Stefano Conti al traguardo un minuto prima del tempo massimo e ben tre atleti sono tornati a casa senza il pettorale essendogli stato sequestrato dall’organizzazione dopo il ritiro. Roberto Costante Gheza “Ghezone” ha abbandonato la gara sulle prime asperità, mentre Paolo “Buc” Bucella e Giovanni “Jonson” Colombo dopo un lungo battagliare per la prestigiosa ultima posizione sono stati stoppati al cancello orario e invitati a raggiungere per via direttissima il Bar Bianco.

“Nonostante le pessime prestazioni il campionato sociale si chiude con la seguente classifica: Campione sociale Semmatt Stefano Conti, vice campioni sociali a parimerito Bucella, Gheza e Colombo. Squalificati per prestazioni non in linea con il team Butti e Berizzi”, chiosano con simpatia dal team.