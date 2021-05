A Pradello il talk “A sPASSO (lento)” con la presenza del noto deejay

A Palazzo delle Paure la conferenza di apertura della stagione turistica del Viandante

LECCO/ABBADIA – E’ prevista per martedì 18 maggio l’apertura ufficiale del nuovo tratto Lecco-Abbadia del Sentiero del Viandante, a tenere a battesimo il tracciato sarà Linus, direttore di Radio Deejay, che arriverà a Lecco per partecipare al talk “A sPASSO (lento)” che si svolgerà in località Pradello e sarà trasmesso on-line.

Per rispettare le normative anti-Covid l’evento sarà riservato ai rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto: sul canale YouTube del Comune di Lecco sarà disponibile la diretta streaming dell’evento. A seguire è in programma una conferenza stampa presso Palazzo delle Paure.

Il programma del pomeriggio

Ore 15 (per fotografi e videoperatori, ritrovo in via Stelvio) – tragitto a piedi lungo il sentiero fino a Pradello;

(per fotografi e videoperatori, ritrovo in via Stelvio) – tragitto a piedi lungo il sentiero fino a Pradello; Ore 15.30 – Pradello – talk “A sPASSO (lento)” con la partecipazione di Linus , direttore di Radio Deejay nonché sportivo appassionato di corsa e bici;

– Pradello – talk “A sPASSO (lento)” con la partecipazione di , direttore di nonché sportivo appassionato di corsa e bici; Ore 16.30 – Palazzo delle Paure – Conferenza stampa di apertura della stagione turistica del Viandante

(In caso di brutto tempo l’evento si svolgerà integralmente a Palazzo delle Paure con inizio alle ore 16).