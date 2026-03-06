Servizio civile Auser Lecco, aperte le adesioni per i giovani tra 18 e 28 anni

Impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un compenso mensile di 590,47 euro

I colloqui di selezione partiranno dal 20 aprile, avvio dei progetti previsto per il 18 settembre

LECCO – Sono aperte le adesioni per svolgere il Servizio civile nelle sedi Auser della provincia di Lecco, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano fare un’esperienza di impegno sociale e formativo.

Il servizio, come previsto dal bando nazionale, prevede un impegno medio di 25 ore settimanali per 12 mesi e una retribuzione mensile di 590,47 euro. I giovani selezionati affiancheranno operatori e volontari dell’associazione nelle attività di sostegno alla popolazione anziana e fragile del territorio, oltre a partecipare ad altre iniziative e progetti promossi dall’Auser.

Sul sito di ASC Lombardia sono disponibili i due progetti proposti dall’associazione: “Le comunità si tingono d’argento”, dedicato a interventi a favore della popolazione over 65 attraverso servizi come telefonia sociale e trasporto, e “Lampi di genio per un sapere in trasformazione”, finalizzato a promuovere l’invecchiamento attivo tramite attività culturali, informative e di benessere psicofisico.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14 dell’8 aprile 2026 esclusivamente online attraverso la piattaforma del Servizio civile, indicando il progetto e la sede prescelta. I colloqui di selezione sono previsti, salvo proroghe, a partire dal 20 aprile 2026, mentre l’avvio dei progetti è fissato per il 18 settembre 2026.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi ad Auser Lecco tramite il form.