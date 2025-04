Servizio Civile, domande in crescita in provincia di Lecco

Diffusi i dati del report pubblicato dal Dipartimento delle Politiche giovanili e del servizio civile universale

Tra i settori a non riscontrare interesse nei giovani del territorio quello relativo all’Assistenza

LECCO – Crescono le domande pervenute per i progetti di servizio civile della Provincia di Lecco: risultano 58 candidature per 31 posizioni aperte. A dirlo il report con i dati relativi al bando ordinario, che si è chiuso il 27 febbraio scorso, pubblicato dal Dipartimento delle Politiche giovanili e del servizio civile universale che ha visto a livello nazionale presentate 135.057 candidature ovvero il 19% in più rispetto allo scorso anno.

Dimostrazione di come ai giovani piace l’impegno soprattutto se è ben organizzato, sostenuto e riconosciuto, piace essere cittadini attivi al servizio della propria comunità se diamo loro l’opportunità di svolgere un’esperienza professionale con una formazione adeguata, un’attenzione mirata rispetto alle loro esigenze di inclusione sociale, crescita lavorativa e umana, se diamo loro un valore attestando con una certificazione le competenze acquisite durante l’esperienza annuale di servizio civile.

Il trend di crescita per il territorio lecchese è confermato con forti differenziali per settore di intervento: i settori relativi a “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” (sedi musei e biblioteche), “Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana” (sedi Parco Monte Barro, Comune di Pasturo e di Primaluna, Provincia di Lecco), “Educazione alla legalità” (Procura della Repubblica e Ufficio Giudice di Pace) sono i favoriti rispetto al settore di intervento “Assistenza” (Centri anziani e Centri Diurni disabili) che non ha riscontrato interesse tra i giovani del territorio.

Al temine delle procedure selettive, per consentire ai giovani idonei non selezionati di poter svolgere l’esperienza annuale di servizio civile, verrà chiesta la loro disponibilità per essere assegnati a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel bando o per lo stesso progetto in sedi vacanti diverse da quella prescelta in sede di presentazione di domanda.