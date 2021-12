Servizio Civile, quattro posti disponibili nelle sedi di Auser Lecco

Quattro posti per svolgere il Servizio Civile con Auser Lecco

Impegno da 25 ore settimanali e 443 euro di retribuzione mensile. Iscrizioni entro il 26 gennaio

LECCO – Un’importante occasione per fare del bene, per crescere e per imparare. Sono disponibili quattro posti per svolgere il Servizio Civile 2022 nelle sedi Auser della provincia di Lecco. Le iscrizioni sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti.

L’impegno, come previsto dal bando nazionale, prevede un impegno medio di 25 ore settimanale per 12 mesi, una retribuzione di 443,30 euro mensili, 15 giorni di malattia retribuiti, 20 giorni di permesso e assicurazione. I ragazzi saranno chiamati ad affiancare gli operatori e i volontari di Auser nelle attività di sostegno della popolazione anziana e fragile svolta dall’associazione nel territorio insieme a tante altre iniziative e progetti innovativi

Due volontari sono richiesti nella sede Auser di Lecco (0341/286096 rif. Giorgio Mazzoleni), uno nella sede Auser di Colico (393/1703353 rif. Emilio Curti), uno nella sede Auser di Paderno (335/8350094 rif. Betty Mapelli).

Il termine ultimo per presentare le domande è il 26 gennaio 2022. La modalità è esclusivamente online, e si effettua tramite lo SPID sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/

Tutti i requisiti e le condizioni sono disponibili sul sito internet del servizio civile https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/