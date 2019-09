Servizio Civile: quattro progetti in Provincia, 27 posti disponibili

Aperto il bando per il Servizio Civile Universale

Quattro progetti promossi dalla Provincia, 27 volontari richiesti. Ecco come proporsi

LECCO – Scade alle 14.00 di giovedì 10 ottobre il termine per presentare la domanda, esclusivamente in modalità on line, per operatore volontario in progetti di Servizio civile universale della Provincia di Lecco.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero.

La Provincia di Lecco attuerà 4 progetti con il coinvolgimento di 27 volontari:

· Stop Loneliness! Per vivere l’età adulta – Settore Assistenza disabili, adulti e terza età in condizioni di disagio, altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale. Sedi coinvolte 5: Aido Lecco, Comuni di Calolziocorte Sad Servizio assistenza domiciliare e Ccd Centro diurno disabili, Montevecchia, Viganò. Operatori volontari richiesti 7

· PrenderSI cura di me – Settore Assistenza minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. Sedi coinvolte 3: Comuni di Garlate, Calolziocorte, Montevecchia. Operatori volontari richiesti 4

· Verso una giustizia digit@le – Settore Educazione e promozione culturale, educazione e promozione dei diritti del cittadino. Sede coinvolta: Procura della Repubblica di Lecco. Operatori volontari richiesti 5

· Bibliotech – Settore Patrimonio storico, artistico e culturale, cura e conservazione biblioteche. Sedi coinvolte 9: Sistema bibliotecario del territorio lecchese, Comuni di Barzio, Brivio, Calolziocorte, Galbiate, Introbio, Lecco, Sirtori, Viganò. Operatori volontari richiesti 11

I progetti di Provincia di Lecco sono consultabili sul sito www.provincia.lecco.it, sezione Bando 2019 Servizio civile universale.

Come presentare domanda

Possono presentare la domanda i ragazzi e le ragazze che abbiano già compiuto il 18esimo anno di età e non ancora superato il 28esimo anno di età (28 anni e 364 giorni), tranne gli appartenenti a corpi militari o forze di polizia, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, a eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente alla Provincia di Lecco esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale www.agid.gov.it/it/piattoforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede.

I cittadini appartenenti a un Paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla homepage della piattaforma stessa.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando e riportati nella piattaforma DOL. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi e riportati nella piattaforma DOL.

Gli operatori volontari percepiranno un assegno mensile di 439,50 euro per un periodo di 12 mesi.

Per informazioni

Provincia di Lecco, Direzione organizzativa II, Organizzazione risorse umane, Servizio civile, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it.