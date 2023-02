Servizio Civile Universale, prorogate le domande a lunedì 20 febbraio

Slittato il termine di consegna delle candidature per diventare operatore volontario

Quattro i progetti in Provincia di Lecco, che coinvolgeranno 28 ragazzi per un anno

LECCO – E’ stato prorogato alle 14.00 di lunedì 20 febbraio il termine per presentare la domanda per diventare operatore volontario in progetti di Servizio civile universale. La Provincia di Lecco attuerà 3 programmi di intervento in co-partenariato con Parco Nord Milano, Caritas Italiana, Acli Aps e Focsiv Volontari nel mondo, declinati in 4 progetti, con l’attivazione di 28 volontari:

Programma con Parco Nord Milano Articolo 9 – interesse nelle nuove generazioni . Progetto Ambiente – mobilità e protezione civile: Comuni, Parchi, Comunità Montana e Provincia insieme per una nuova ripartenza . Sedi e volontari: Provincia di Lecco 3, Parco Monte Barro 5, Pasturo 1, Primaluna 1, Villa Monastero 1, Ecomuseo Valvarrone 1, Comunità montana Lario orientale e Valle San Martino 1;

. Progetto . Sedi e volontari: Provincia di Lecco 3, Parco Monte Barro 5, Pasturo 1, Primaluna 1, Villa Monastero 1, Ecomuseo Valvarrone 1, Comunità montana Lario orientale e Valle San Martino 1; Programma con Caritas Italiana e Acli Aps Protagonisti dell’avvenire – Lombardia . Progetto Intrecci educativi per i protagonisti di domani . Sedi e volontari: Montevecchia 2, Nibionno 2;

con Caritas Italiana e Acli Aps . Progetto . Sedi e volontari: Montevecchia 2, Nibionno 2; Programma con Caritas Italiana e Focsiv Volontari nel mondo Partecipare si può – Lombardia. Progetto Ali di farfalla: un battito per la vita e la non violenza. Sedi e volontari: Aido 2, L’altra metà del cielo 2. Progetto Una vita no limits! Sedi e volontari: Calolziocorte Servizio assistenza domiciliare 2, Calolziocorte Centro diurno disabili 2, Garlate 1, Montevecchia 1, Viganò Brianza 1.

Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro, che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione accertata dall’Istat, per un periodo di 12 mesi.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol – Domanda on line, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone o dal sito www.provincia.lecco.it, dove sono riportate le informazioni specifiche relative alle schede degli elementi essenziali dei progetti della Provincia di Lecco.

Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, Direzione organizzativa II Organizzazione risorse umane, Servizio civile universale, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it.