L’iniziativa nasce per ricordare Maddalena, scomparsa a soli cinque anni e mezzo in seguito a un tragico incidente

BELLANO – Oltre 13mila bambini delle province di Lecco e Como saranno invitati a partecipare a “Che vento che c’è!”, il progetto presentato ieri e promosso dall’associazione L’Arcobaleno di Maddi in collaborazione con ABIL Lecco e l’ASD Remiera Lagheè di Bellano. Alla presentazione erano presenti il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e Giovanni Nogara, presidente della Remiera.

L’iniziativa nasce per ricordare Maddalena, scomparsa a soli cinque anni e mezzo in seguito a un tragico incidente, e vuole coniugare memoria, solidarietà, inclusione e valorizzazione delle tradizioni lariane.

Tra gennaio e febbraio 2027 gli alunni delle classi prime e seconde delle scuole primarie saranno invitati a realizzare dei disegni ispirati al racconto “Che vento che c’è!”. Le opere comporranno un grande arcobaleno e contribuiranno alla realizzazione di sette vele colorate destinate ad altrettante barche Lucia.

Al centro del progetto anche una Lucia realizzata negli anni Ottanta da Erio Matteri, pionieristica nell’utilizzo della propulsione elettrica, donata ad ABIL per essere restaurata e restituita alla comunità.

Tra settembre e ottobre 2027 i bambini potranno navigare a bordo delle imbarcazioni, visitare l’Orrido di Bellano e ammirare al Palasole la mostra dei loro disegni. Sette come i colori dell’arcobaleno, le vele e il giorno di nascita di Maddalena.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio 2027. Informazioni su www.larcobalenodimaddi.it