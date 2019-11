Dal 9 al 16 novembre a Lecco si svolgerà la Settimana del Diabete

Sabato sera al Griso una cena di beneficenza con l’Associazione Lecchese per l’Aiuto ai Giovani con Diabete che compie 25 anni

LECCO – Anche quest’anno il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization (OMS).

A Lecco l’organizzazione della Giornata è da diversi anni curata dall’Associazione Lecchese per l’Aiuto ai

giovani con Diabete, quest’anno giunta al 25esimo anno di attività. L’iniziativa avrà luogo dal 9 al 16 novembre con l’allestimento di presidi per lo screening della glicemia presso l’Ospedale Manzoni di Lecco ed in Piazza

Garibaldi a Lecco.

Grazie al volontariato di operatori sanitari e dei nostri associati, persone con diabete e genitori di bambini diabetici, i cittadini potranno ricevere materiale informativo per la cura e la diagnosi precoce della malattia, consulenza infermieristica qualificata. “Ormai il diabete è diventato una vera e propria epidemia a livello globale ed anche nei prossimi anni è destinato a crescere in modo

esponenziale – fanno sapere dall’Associazione – l’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo importantissimo passo da compiere. Con semplici ed economici mezzi è infatti possibile diagnosticare la presenza del diabete”.

“Quest’anno ricorre il 25°anniversario della fondazione di AGD Lecco, un traguardo importante che vogliamo ricordare con tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della nostra Associazione, sostenendo le attività portate avanti con impegno e dedizione”.

Per festeggiare questo ‘compleanno’ l’Associazione si ritroverà sabato 9 novembre 2019 alle ore 20.30 per una cena di beneficenza presso il Ristorante “Griso” di

Malgrate.

La cena, per raccolta fondi, è aperta a tutti (prenotazione obbligatoria: segreteria@agdlecco.org, 3384731381 Marco- 3395617982 Paola. Il ricavato sarà destinato a finanziare i progetti di formazione e di sostegno rivolti ai nostri ragazzi e alle loro famiglie”.