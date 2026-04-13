Settimana mondiale vaccinazioni: anche a Lecco ambulatori aperti e iniziative per over 65

Dal 24 al 30 aprile attività di prevenzione con Asst Lecco e farmacie del territorio: sedute vaccinali straordinarie e informazione

A Lecco e Merate aperture dedicate per vaccini anti Herpes Zoster e Pneumococco su prenotazione tramite Centro Unico Vaccinazioni o portale “Prenota Salute”

LECCO – Anche il territorio lecchese sarà coinvolto nella Settimana Mondiale delle Vaccinazioni 2026, in programma dal 24 al 30 aprile, con una serie di iniziative promosse da ATS Brianza, ASST Lecco, ASST Brianza e dalle farmacie del territorio per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione vaccinale.

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza sull’utilità dei vaccini nella tutela della salute, con particolare attenzione alla popolazione più fragile, come gli over 65.

Nel Lecchese, ASST Lecco ha previsto l’attivazione di ambulatori aggiuntivi dedicati alle vaccinazioni. A Lecco, il centro vaccinale sarà aperto venerdì 24 aprile con due ambulatori attivi dalle 9.00 alle 11.45, dedicati alla somministrazione dei vaccini anti Herpes Zoster e anti Pneumococco per la popolazione dai 65 anni di età.

L’accesso avverrà tramite prenotazione al Centro Unico Vaccinazioni (0341.253900, attivo da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30) oppure attraverso il portale regionale Prenota Salute (https://prenotasalute.regione.lombardia.it).

Nella stessa giornata, anche il centro vaccinale di Merate sarà operativo venerdì 24 aprile dalle 9.00 alle 11.45, con un’offerta più ampia che comprende tutte le vaccinazioni previste in età adulta. Anche in questo caso l’accesso sarà su prenotazione tramite il Centro Unico Vaccinazioni (0341.253900, attivo da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30).

Accanto all’attività sanitaria, è previsto anche il coinvolgimento delle farmacie del territorio. Tra quelle aderenti figura la farmacia Sant’Antonio di Valmadrera, dove saranno promosse iniziative dedicate alla vaccinazione antipneumococcica, con accesso facilitato per gli over 65, open day vaccinali e momenti di informazione e counseling.

Le attività si inseriscono nel quadro della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che punta a richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione lungo tutto l’arco della vita, attraverso iniziative concrete e servizi potenziati sul territorio.