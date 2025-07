Sezione Ana di Lecco, dalla regione un contributo di 9mila euro

La Lombardia ha stanziato 200mila euro destinati alle associazioni combattentistiche e d’arma

Zamperini (FDI): “La Sezione Ana di Lecco si è sempre distinta per il grande lavoro sul territorio”

LECCO – “Sono particolarmente orgoglioso dello stanziamento di 200.000 euro ottenuto grazie a un mio emendamento al bilancio regionale, destinato alle associazioni combattentistiche e d’arma attive in Lombardia. Si tratta di realtà fondamentali per la tutela della memoria, della storia e dei valori della nostra Nazione, che svolgono un importante ruolo sociale e culturale sul territorio” ha detto Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Tra queste – prosegue Zamperini – non posso che esprimere particolare soddisfazione per la Sezione ANA di Lecco (finanziamento di €9.072,00), guidata con impegno e passione dal presidente Emiliano Invernizzi, che si è sempre distinta per il grande lavoro sul territorio, tra memoria storica, impegno civile e solidarietà concreta. A lui e a tutti i volontari va il mio plauso”.

“Ringrazio l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa per la sensibilità e la concretezza dimostrate nel sostenere questo provvedimento, che consentirà a decine di realtà associative – da quelle nazionali fino alle più piccole sezioni locali – di ricevere un contributo economico per organizzare iniziative culturali, commemorative e di manutenzione delle proprie sedi. Ora lavoreremo affinché nel prossimo bilancio regionale sia previsto lo scorrimento della graduatoria, per garantire il finanziamento a tutti i progetti che hanno presentato domanda. Nessuno deve rimanere indietro”.

In totale sono state finanziate 29 associazioni: 23 di livello comunale e 6 sovracomunale. I contributi suddivisi per provincia: