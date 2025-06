“Sfide e prospettive della mobilità a Lecco”. Incontro pubblico a Germanedo

Appuntamento il 10 giugno al Centro Civico Sandro Pertini

Al centro dell’incontro l’organizzazione in vista dell’estate senza treni ma anche lo stato di fatto della viabilità e le sfide future

LECCO – Martedì 10 giugno alle 20.30, all’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo, si terrà una serata dedicata alla mobilità a Lecco per approfondire sfide attuali e prospettive future.

Al momento interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi, la presidente di Linee Lecco Spa Agnese Massaro e il direttore generale Marco Santarelli.

“Vogliamo informare direttamente i cittadini lecchesi del lavoro fatto in questi mesi in sinergia con Regione, Rfi, Trenord, Agenzia Tpl e Linee Lecco – spiega l’assessora Zuffi -, per cercare di prepararci alle sfide che ci attendono nei mesi estivi. con l’occasione potremo anche confrontarci sullo stato di fatto della viabilità e sugli assetti futuri”.

Sotto la lente il piano urbano della mobilità sostenibile, con un’attenzione specifica sulle performance energetiche e ambientali dei mezzi, sulla gestione della sicurezza stradale e ciclopedonale e sull’accessibilità e mobilità “fragile”, gli attraversamenti “salva pedone” e le nuove (e rinnovate) corsie e piste ciclabili dislocate sul territorio.

Si parlerà, inoltre, della posa di sei pensiline attrezzate in via Balicco e della sostituzione di dieci paline per le fermate dei bus di Linee Lecco Spa con immagine coordinata Regione Lombardia, oltre che del potenziamento della flotta e delle risorse umane della società.

Saranno presentati, infine, i risultati delle campagne di mobilità sostenibile tracciate tramite l’utilizzo dell’app Play&Go per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Lecco e di Lario Reti Holding Spa e di quelli casa-scuola degli alunni lecchesi.

L’ingresso è libero e gratuito, registrazioni online a questo collegamento.

