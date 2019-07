“Shopping di Sera” a Lecco: giovedì il primo appuntamento di luglio

Quarto giovedì’ di acquisti serali in centro Lecco, negozi aperti dalle 21

Tutti gli eventi previsti per il primo appuntamento di luglio

LECCO – Giovedì 4 luglio è in programma il quarto appuntamento con Shopping di Sera, il primo del mese di luglio, con un calendario di eventi particolarmente ricco per quanti vorranno venire a Lecco approfittando dei negozi aperti dopo il tramonto.

Un’occasione per trascorrere una serata piacevole tra le vie del centro, alternando spettacoli e incontri culturali… tra un acquisto e un gelato.

Giovedì dalle ore 21, Gonfiabilandia offrirà per le vie del centro momenti di animazione per i bambini: la proposta è a cura di Confcommercio Lecco.

Sempre alle 21 in piazza Garibaldi appuntamento con Fantasmagorie, il Festival del cinema di animazione a cura di Dinamo Culturale in collaborazione con Comune di Lecco e Ltm (il Festival è in calendario dal 3 al 6 luglio, ndr).

In libreria

Anche questo giovedì sono inoltre diverse le proposte delle librerie di Lecco. Alle ore 21, alla Libreria Volante di via Bovara, Simone (finalista di Italia’s got talent) e Martina guideranno i presenti in una serata all’insegna della poesia e dell’improvvisazione dal titolo “Scriverò finché ne avrò voce”.

E’ pensata per i bambini invece l’iniziativa della libreria Cattaneo di via Roma, che proporrà un laboratorio per i bimbi dai 5 ai 10 anni nel quale i piccoli impareranno a costruire il paracadute di Leonardo.

Alle ore 21.30, infine, alla Libreria Ibs+Libraccio in via Cavour, è in programma una serata culturale e divulgativa che vedrà protagonisti il paleontologo Andrea Tintori e Giovanna Samà.

Informazioni

Shopping di Sera 2019 è in programma per sette giovedì consecutivi dal 13 giugno al 25 luglio.

Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (https://www.confcommerciolecco.it/eventi/shopping-di-sera-2019-si-parte-il-13-giugno/) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).