Shopping di sera: il primo giovedì dei saldi richiama turisti e acquirenti in centro

Secondo appuntamento promosso da Confcommercio Lecco

Le vetrine illuminate e le prime offerte della stagione dei saldi hanno attirato numerosi visitatori

LECCO – Secondo appuntamento con lo shopping serale nel centro di Lecco e, complice l’avvio dei saldi estivi, l’iniziativa ha registrato una buona partecipazione di cittadini e turisti.

La serata, promossa da Confcommercio Lecco, ha visto i negozi del centro rimanere aperti in via straordinaria dalle 21 alle 23, offrendo l’opportunità di fare acquisti nelle ore più fresche della giornata e di vivere il cuore della città.

Le vetrine illuminate e le prime offerte della stagione dei saldi hanno attirato numerosi visitatori, molti dei quali hanno approfittato dell’occasione per passeggiare tra le vie del centro, fermarsi nei locali e fare shopping. La presenza di turisti ha contribuito ad animare ulteriormente la serata, confermando il richiamo che Lecco continua a esercitare durante la stagione estiva.

Soddisfatti anche i commercianti, che hanno accolto con favore l’affluenza registrata nel primo giovedì dei saldi. L’apertura serale si conferma infatti un’opportunità per valorizzare il commercio di vicinato, incentivare gli acquisti e rendere il centro cittadino un luogo di incontro e socialità.

“Complice anche il cambio di amministrazione, quest’anno non siamo riusciti a organizzareeventi collaterali a sostegno delle aperture serali dei negozi. L’obiettivo, per i prossimi appuntamenti, è quello di costruire insieme un calendario condiviso di iniziative che possano animare ulteriormente il centro città e renderlo ancora più attrattivo” ha dichiarato Oscar Riva, commerciante e presidente di Federmoda Confcommercio Lecco

L’iniziativa di Confcommercio Lecco proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di offrire nuove occasioni per vivere il centro città tra shopping, passeggiate e momenti di svago nelle serate estive