Shopping&pattinaggio: una collaborazione virtuosa in favore dei commercianti e delle famiglie lecchesi

Sconto sul biglietto d’ingresso alla pista di pattinaggio per chi spende almeno 50 euro (scontrino unico) in un’attività commerciale del centro città

Proposta voluta dal gestore della pista di piazza Garibaldi: plauso da Confcommercio Lecco e dal Comune di Lecco

LECCO – Creare una sinergia virtuosa tra l’attrazione natalizia e la rete dei negozi di vicinato, incentivando gli acquisti nel centro storico e offrendo un valore aggiunto alle famiglie e ai clienti del commercio lecchese durante il periodo delle festività. Ferdinando Uga, gestore della pista di pattinaggio di piazza Garibaldi a Lecco, ha infatti pensato a una iniziativa promozionale rivolta a tutte le attività commerciali del centro cittadino: “La nostra proposta è quella di riconoscere uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto d’ingresso ordinario alla pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza Garibaldi a tutti i clienti che presenteranno alla cassa uno scontrino d’acquisto di importo minimo pari a 50 euro (scontrino unico), rilasciato da un’attività commerciale o pubblico esercizio del centro di Lecco”.

La promozione, valida solo nella giornata in cui è stata effettuata la spesa in uno degli esercizi commerciali, sarà attiva dal 21 novembre al 24 dicembre 2026. Alle attività commerciali aderenti non verrà chiesto alcun contributo: l’intero sconto del 30% sarà infatti integralmente preso in carico dalla società Luna Service sas che gestisce la pista.

“Abbiamo accolto con favore questa proposta avanzata dal gestore Ferdinando Uga, che ringraziamo per l’idea – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Mi sembra una bella iniziativa che crea un legame più forte tra il tessuto commerciale del centro, le famiglie e la pista del ghiaccio di piazza Garibaldi. Sono convinto che questa collaborazione possa portare benefici a tutti, favorendo lo shopping nelle attività lecchesi e aiutando i clienti stessi con uno sconto per potere divertirsi a pattinare”.

Soddisfazione la esprime anche l’assessore alle Attività produttive, commercio ed eventi del Comune di Lecco, Marco Caterisano: “Ringraziamo Ferdinando Uga per la disponibilità e la professionalità che ha sempre dimostrato e per questa proposta, che offre un’opportunità concreta alle famiglie e al commercio cittadino. È questa la linea che cercheremo di seguire ogni volta che sarà possibile: creare sinergie tra gli eventi ospitati in città e le attività economiche radicate sul territorio, affinché le iniziative possano generare ancora più benefici per il tessuto commerciale locale. Lo abbiamo già fatto con “Lecco in Vino”, attraverso una collaborazione diversa nelle modalità, ma ispirata allo stesso principio: mettere in relazione manifestazioni e attività cittadine, valorizzandole reciprocamente”.