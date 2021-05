Show a Rancio: fuochi d’artificio come a Capodanno

Poco dopo le 21, dieci minuti di spettacolo pirotecnico

Restano un ancora mistero i motivi dei festeggiamenti di un privato che ha regalato uno show serale inaspettato

LECCO – Fuochi d’artificio come se fosse Capodanno questa sera, mercoledì, nel rione di Rancio a Lecco.

Dopo i primi botti, uditi poco dopo le 21, lo spettacolo pirotecnico è proseguito con molti residenti che si sono affacciati alle finestre per godere dello show che ha preso il via in un’abitazione privata alle pendici del San Martino.

Una parentesi decisamente piacevole in una cornice serale davvero suggestiva.

Resta il mistero sull’euforica improvvisata, al termine della quale c’è stato qualcuno che, ironicamente, ha gridato: “Buon anno!”.

Diverse le ipotesi sui motivi dei festeggiamenti, tra le quali non si escludono: uno o più juventini spiritosi che hanno voluto ricordare il famoso 5 Maggio del 2002 allorquando, nell’ultima giornata di campionato di calcio, l’Inter (oggi neo campione d’Italia) in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus, perdette 4 a 2 contro la Lazio regalando lo scudetto ai bianconeri. Ma oggi, 5 Maggio, ricorre anche il 200° della morte di Napoleone Bonaparte, sia mai che qualche amante della storia abbia deciso di commemorarlo in un modo originale e in certo qual modo grandioso, come del resto fu il generale francese.