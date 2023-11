Showcooking con Ats Brianza per cucinare piatti gustosi e sani per gli over 65

Special edition dello Showcooking il 27 novembre con Ats Brianza

L’evento si terrà in oratorio ad Acquate ed è rivolto agli over 65

LECCO – Il progetto Interreg Italia-Svizzera City for Care – “C4C” volge al termine, con un evento proposto per il 27 novembre che rappresenta una “special edition” dello “Showcooking”, a seguito dei quattro eventi che si sono svolti Lecco nei primi mesi del 2023 e che hanno riscosso un grande successo.

A partire dagli ottimi risultati della precedente edizione, Ats Brianza ha voluto infatti riproporre un evento conclusivo, che si svolgerà lunedì 27 novembre, dalle 10 alle 13.30, a Lecco, oratorio di Acquate, in via Renzo 7.

L’evento, rivolto agli over 65 e ai caregiver, è gratuito ed è necessaria prenotazione, essendo i posti limitati, entro giovedì 23 novembre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0341-482537 o scrivere a innovazione@ats-brianza.it.