Gli animali sono diventati una vera e propria attrazione per grandi e piccini

Gli asinelli, come ogni anno, hanno fatto tappa a Brogno prima di andare ad Artavaggio per l’estate

LECCO – L’anno scorso, durante il lockdown, hanno fatto compagnia a tanti bambini del rione di Rancio, quest’anno sono diventati una vera e propria attrazione per grandi e piccini. Stiamo parlando degli asinelli di Brogno, località di Rancio alle pendici del San Martino.

In tanti, che percorrono quei sentieri e quelle mulattiere verso la montagna, non possono fare a meno di fermarsi a vedere i simpatici animali. Sono molti anche i bambini che, nel loro giretto quotidiano accompagnati dai genitori, ormai fanno tappa a Brogno per ammirare i nuovi nati.

Si tratta di 8 femmine e un maschio adulti e quattro piccolini, due dei quali hanno ormai un mesetto di vita, mentre gli altri due sono nati negli ultimi due giorni. Ma non è finita qui perché quattro femmine devono ancora partorire perciò la famiglia di asinelli è destinata ad allargarsi per la gioia di tutti.

Ormai da qualche anno gli asinelli dell’Azienda Agricola Nicola Milani fanno tappa in primavera nella località del rione di Rancio prima di spostarsi verso i Piani di Artavaggio dove trascorreranno l’estate. Inutile dire che sono diventati un’attrazione e, soprattutto i più piccoli, ormai attendono il loro puntuale arrivo che è diventato sinonimo di primavera…

Una raccomandazione: per il bene degli animali non bisogna portare da mangiare agli asinelli, hanno già tutta l’erba di cui hanno bisogno e c’è chi provvede per il resto…