Si apre la pesca alla trota, la Fipsas immette nei torrenti 700 Kg di pesci

Il presidente della Fipsas Lecco Stefano Simonetti

LECCO – La sezione Provinciale dei pescatori di Lecco convenzionata con la Fipsas, in occasione dell’apertura della pesca alla trota, il 23 febbraio, immetterà ben 700 Kg di trote iridee su tutti i corpi idrici (acque di tipo B) della Provincia di Lecco, nei tratti denominati “campi gara”.

“Tale iniziativa è un segno concreto di attenzione nei confronti dei pescatori sportivi appassionati alla pesca della trota torrente – ha detto il presidente della Fipsas Lecco Stefano Simonetti -. Tutti i pescatori sportivi, per poter pescare nei suddetti corpi idrici dovranno essere in regola con il tesseramento federale della Fipsas”.

“Continua il nostro impegno per la diffusione di una pesca sportiva e ricreativa sostenibile in favore dei tanti appassionati e sportivi della Provincia di Lecco e in favore di tanti pescatori lombardi – continua Simonetti -. L’apertura della pesca alla trota è un evento che porta nei nostri torrenti molti pescatori sportivi lombardi provenienti dalle province di Milano, Monza-Brianza, Sondrio, Como e Bergamo. La semina di ben 700 kg di trote è un segnale concreto per la diffusione della pesca sportiva, oltre che per mantenere la presenza della trota nei nostri corpi idrici”.

Elenco dei corpi idrici in cui sarà effettuata la semina.