Si apre tra gli applausi il festival “Con la testa all’insù”

Grandi emozioni con i “The Black Blues Brothers”

Acrobazie e balli scatenati coinvolgono il folto pubblico

LECCO – Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con indosso trench alla Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a chiamare al telefono la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili…

E’ cominciato ieri sera, mercoledì, con “The Black Blues Brothers” il festival “Con la testa all’insù”. In tanti hanno riempito lo spazio allestito in piazza Garibaldi per godere del bellissimo spettacolo di musica e acrobazie che ha strappato applausi a scena aperta. Numeri mozzafiato sfruttando tavoli, sedie… e tutto ciò che c’era sul palco, e ancora piramidi umani, tuffi e salti mortali.

I cinque artisti kenioti non hanno deluso le attese dopo aver già riscosso un grandissimo successo in un tour mondiale con più di 600 date che ha elettrizzato più di 300.000 spettatori, tra i quali il Principe Alberto di Monaco e Papa Francesco. Un inizio scoppiettante per il Festival Con la testa all’insù, che prosegue questa sera, giovedì, con l’Havana Acrobatic Ensemble che propone lo spettacolo “Amor”. Venerdì 20 agosto doppio appuntamento con El Niño del Retrete in Cartoon Toylete (ore 18) e Lucchettino – in Lucchettino Classic (ore 21).

Ingresso libero con obbligo di prenotazione fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamare Infopoint Lecco – tel. 0341 481485 dal lunedì al venerdì orario 9-13 / 14-18; sabato e domenica orario 9-13 / 13.30-18. Ai sensi del D.L. n.105 del 23 Luglio 2021, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. La prenotazione resta valida fino a 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.