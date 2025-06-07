Si chiude in piazza la campagna per il referendum: “Votando possiamo davvero cambiare le cose”

Venerdì sera in Piazza XX Settembre l’evento aperto alla cittadinanza a conclusione della campagna per il referendum dell’8-9 giugno

Diego Riva (Cgil): “Continueremo a rivendicare un modello di paese diverso”

LECCO – “Comunque vada il Referendum, deve essere chiaro a chi governa che noi non ci fermeremo e continueremo a rivendicare un modello di paese diverso”. Così Diego Riva, Segretario Generale della Cgil Lecco, venerdì sera durante l’evento conclusivo della campagna referendaria organizzato in Piazza XX Settembre e rivolto alla cittadinanza.

Un momento conviviale di musica e partecipazione per ringraziare del grande sforzo collettivo messo in campo nel corso degli ultimi due mesi dagli aderenti al Comitato referendario (CGIL, partiti e associazioni) in vista dell’appuntamento di domenica 8 e lunedì 8 giugno.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti per avere lavorato con l’obiettivo di avere un ottimo risultato a questo referendum – ha commentato Riva – in questi mesi abbiamo parlato con tanta gente, raccolto riflessioni e preoccupazioni e, soprattutto, dato la possibilità a 50 milioni di persone di poter votare e di poter contare. Con il voto si possono cambiare le cose”.

“Questi quesiti – ha aggiunto Riva – non sono solamente di merito, ma riguardando anche il nostro futuro e la sostenibilità del paese. Abbiamo una visione diversa da quella sostenuta da questo Governo e la esprimeremo a gran voce”. Parlando dei 5 quesiti referendari, il Segretario Generale della Cgil ha detto “sono molto chiari e intendono ridare dignità, al mondo del lavoro e alle persone. Ridare dignità implica libertà, democrazia, inclusione, tutti valori indicati nella Costituzione. Con il voto proveremo a sconfiggere il precariato”.

Infine: “Il risultato lo sapremo solo lunedì sera ma se qualcuno pensa che dopo questo Referendum ci fermeremo a sbagliato a capire: continueremo a lavorare e a rivendicare un paese diverso”.