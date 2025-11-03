“Si conosce solo ciò che si ama”: successo per l’Open Day della “M. Kolbe”

La scuola ha aperto le porte dell’istituto alle famiglie interessate

La preside Gallucci: “Vogliamo che le discipline siano strumenti perché i ragazzi possano conoscere più a fondo la realtà”

LECCO – Sabato 25 e domenica 26 ottobre si è svolto l’Open Day della scuola secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” di Lecco, un evento che ha aperto le porte dell’istituto alle famiglie interessate a conoscere la proposta educativa per l’anno scolastico 2025-2026.

“Il lavoro che abbiamo voluto fare, a partire dall’inizio di quest’anno scolastico, è stato capire come lo slogan, che quest’anno è ‘si conosce solo ciò che si ama’, ha a che fare col lavoro di tutti i giorni, nel rapporto quindi con i ragazzi e nella didattica”, spiega la preside Diletta Gallucci. L’Open Day ha presentato sette aule pluridisciplinari lungo tutto il corridoio della Kolbe, dove i contenuti sono stati approfonditi attraverso i linguaggi delle diverse discipline. “Vogliamo che le discipline siano strumenti perché i ragazzi possano conoscere più a fondo la realtà – continua Gallucci – attraverso i loro diversi linguaggi specifici. Per questo noi docenti cerchiamo di affrontare un contenuto ‘da più parti’, perché i nostri alunni possano approfondirne il significato conoscendolo con registri diversi. Le aule di questo open day raccontano questo tipo di lavoro”.

I visitatori hanno potuto scoprire un approccio didattico innovativo attraverso sei aule tematiche, oltre a quella dedicata allo slogan:

1. Il Medioevo. I ragazzi di seconda hanno condiviso l’esperienza della gita ad Assisi, dove hanno incontrato la figura di San Francesco attraverso religione, storia, italiano e musica, fino alla costruzione di canti gregoriani.

2. Antoni Gaudí. Un viaggio nell’opera dell’architetto catalano culminato nella realizzazione, insieme al professore di arte, di una riproduzione delle celebri panchine curve di Parc Güell.

3. Tecnologia e Scienze. I ragazzi stanno realizzando lampade progettate nelle ore di tecnologia. Progetti che durante l’anno verranno realizzati grazie all’aiuto di un falegname e un elettricista professionisti.

4. Calcolo Enigmatico. La matematica diventa divertente e coinvolgente attraverso i quiz. 5. Trip to USA. Un’immersione nella lingua inglese con la simulazione di un viaggio negli USA.

6. Non Solo Astri. Scienze e musica si incontrano nella scoperta dello spazio, con un approfondimento sulle eclissi e sullo stupore dell’uomo davanti al cielo stellato, accompagnato dall’ascolto di brani come “Chiaro di Luna” di Debussy.



Per chi non è potuto venire all’Open Day, le prossime occasioni per conoscere la Kolbe sono gli appuntamenti di “Scuola Aperta” che verranno annunciati a breve, e i colloqui con la preside Gallucci tramite il sito o la segreteria della scuola.