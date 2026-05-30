Si è ripetuto il rito della transumanza: un fiume di pecore ha attraversato Lecco all’alba

Questa mattina, come tutti gli anni, il gregge è entrato in città dal ponte Azzone Visconti, diretto verso la Valsassina

Un appuntamento che, anche questa volta, si è svolto sotto gli occhi attenti e incuriositi di cittadini, bambini, passanti e turisti

LECCO – Anche quest’anno, puntuale, si è ripetuto l’antico rito della transumanza. All’alba di oggi, sabato 30 maggio, il grosso gregge di pecore è entrato a Lecco dal Ponte Vecchio per attraversare la città e imboccare la strada mandria di Montalbano in direzione Valsassina.

Un appuntamento che, anche questa volta, si è svolto sotto gli occhi attenti e incuriositi di cittadini, bambini, passanti e turisti che si sono svegliati all’alba per assistere al passaggio del fiume bianco.

La transumanza non è solo uno spostamento di animali da pascolo, ma è un gesto antico che non smette di sorprendere e conserva ancora oggi la sua forza narrativa, agricola e culturale. A guidare il gregge, come sempre, ci sono i pastori. Uomini e donne che scelgono un mestiere fatto di fatica, di albe e di silenzi, ma anche di una sapienza che non si insegna nei libri. Accanto a loro, i cani, instancabili custodi, e poi le pecore, docili e in marcia.