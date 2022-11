Dopo il grande successo del 2021, venerdì 25 novembre la pista di pattinaggio sul ghiaccio apre i battenti

La struttura, con un rinnovato impianto luci a led di ultima generazione, resta in città fino a domenica 5 febbraio

LECCO – Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri dell’anno passato, innovata ulteriormente grazie all’installazione di un rinnovato impianto luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce una migliore sostenibilità energetica. A dare il via alle festività venerdì 25 novembre l’ufficiale cerimonia di inaugurazione con lo spettacolo sul ghiaccio “La fiaba di Babbo Natale” della compagnia Sk8 Crew.

“Siamo pronti a tornare a Lecco venerdì 25 novembre – racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – per portare in città il calore e la gioia che già negli anni passati hanno colorato le festività natalizie in piazza Garibaldi. A dare il via alle danze lo spettacolo di pattinatori professionisti dal titolo ‘La fiaba di Babbo Natale’. Si tratta di una storia molto coinvolgente e arricchita da una scenografia accattivante, con la compagnia Sk8 Crew a dare ufficialmente il via al periodo natalizio sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio XXL“.

“Prende forma – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco – la proposta di promozione turistica invernale della nostra città di cui la pista di ghiaccio è un tassello importante, proprio per la capacità di intercettare diverse fasce d’età e di attrarre visitatori da tutta la provincia”.

La Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi è di circa 800 metri quadri e, per la prima volta, è arricchita da un moderno impianto di luci a led che, oltre a disegnare suggestivi giochi di luce sul ghiaccio, permette di consumare meno energia elettrica. Fino a domenica 5 febbraio 2023 sono in programma diversi eventi collaterali, i cui dettagli saranno svelati nel corso della stagione.

Orari e biglietti

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 25 novembre al 5 febbraio con orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e nei prefestivi. Da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 vale l’orario dei giorni festivi, con apertura dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 7€ l’ora per gli adulti e 4€ per i bambini sotto il metro d’altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 4€ all’ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.

Per maggiori informazioni