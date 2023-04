Si punta a riqualificare la stazione, il terminal dei pullman in via Balicco

Confronto tra Comune ed RFI per riqualificare la stazione e creare il nuovo hub dei bus

La zona interessata è l’area verde di proprietà di un condominio in via Balicco

LECCO – Novità in cantiere per il trasporto locale: l’amministrazione locale si sta confrontando con le ferrovie per due importanti progetti che riguardano la riqualificazione della stazione e contestualmente lo spostamento della fermata degli autobus.

Se ne è parlato l’altra sera in consiglio comunale. Ne ha parlato l’assessore Renata Zuffi, su richiesta di informazioni del centrodestra.

Un progetto legato al restyling della stazione “che RFI sta predisponendo in vista delle Olimpiadi – ha spiegato l’assessore – condividiamo la proprietà della piazza con la società ferroviaria e uno dei nodi in discussione è l’intermodalità, in questo caso del trasporto ferroviario con quello pubblico su gomma”.

Mettere mano alla piazza della stazione significa riaprire quell’area alle auto: “Sappiamo che oggi l’accessibilità pedonale e il carico scarico dei passeggeri non è possibile perché lo spazio è occupato dal posteggio dei pullman”.

Da qui l’idea di spostare altrove il terminal degli autobus. La zona scelta è un’area verde nelle disponibilità del condominio La Piazzetta in via Balicco con cui dovrà trovarsi un accordo economico: “Abbiamo incontrato gli amministratori di condominio, sono stati effettuati dei rilievi sull’area e presenteremo in commissione consiliare il lavoro che è stato svolto. Per trasformare la zona e renderla più sicura per tutti si deve cominciare a costruire dei progetti”.