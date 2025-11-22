Si riaccendono le Luci su Lecco… e in città si respira già la magia del Natale

Oggi pomeriggio in tanti hanno partecipato al rituale conto alla rovescia

Le proiezioni si potranno ammirare tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle ore 17 alle 23.30

LECCO – Dal tardo pomeriggio di oggi, 22 novembre, hanno cominciato a brillare le Luci su Lecco. In tanti hanno atteso pazientemente in piazza XX Settembre il fatidico momento dell’accensione con il rituale conto alla rovescia che, con il suo carico di attesa, riesce sempre a stupire grandi e piccini.

Il tema delle proiezioni guarda alle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina con gli sport invernali. E, ancora una volta, lo sforzo economico e organizzativo dell’Associazione Amici di Lecco e degli sponsor si è concretizzato nel meraviglioso spettacolo che, fino alla fine delle festività, vestirà di luci e colori i palazzi del centro Lecco (dalle ore 17 alle 23.30, tutti i giorni).

Il presidente dell’associazione Antonio Peccati ha salutato tutti i presenti: “Appena verrà buio vivremo un grande spettacolo di luci, un grande momento di gioia che ci accompagnerà fino a Natale”.

Al momento tanto atteso, per il comune di Lecco, ha partecipato Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale: “L’accensione delle luci di Natale è un esempio molto bello di fiducia reciproca tra pubblico e privato nel poter dare qualcosa capace di rendere ancora più attrattiva la nostra città. Quest’anno ci sarà anche una citazione olimpica all’interno del video proiettato, dato che ci prepariamo a vivere un periodo unico e particolare come quello di Giochi. Buona attesa dunque, non solo del Natale ma anche delle Olimpiadi”.

L’accensione delle luci è stata preceduta da un concerto dell’Accademia Corale Lecchese, una piacevole tradizione che si ripete ogni anno. Poi spazio allo stupore, con gli occhi dei bambini sgranati quando gli Amici di Lecco, tutti insieme, hanno schiacciato il grosso pulsante rosso che ha fatto esplodere la piazza di luci e colori.

