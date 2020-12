Si torna in ‘zona arancione’ fino al 30 dicembre, riaprono i negozi. Ecco le regole

‘Tregua’ di tre giorni prima della nuova chiusura in vista del Capodanno

Spostamenti liberi all’interno del proprio Comune di residenza, restano chiusi bar e ristoranti

LECCO – L’Italia torna in ‘zona arancione’. Da oggi, lunedì 28 dicembre, fino a mercoledì 30, in base a quanto stabilito dal Decreto Natale varato dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus durante le feste, tutte le regioni saranno zona arancione con un conseguente allentamento delle misure restrittive.

Spostamenti liberi all’interno del Comune di residenza

Le principali novità riguardano gli spostamenti, che saranno consentiti liberamente all’interno del proprio comune di residenza (ovvero senza bisogno di autocertificazione) dalle 5 alle 22 (orario del coprifuoco). Ci si potrà spostare tra Comuni diversi solo per due ragioni ulteriori oltre che per gli oramai noti motivi di necessità (salute, lavoro, rientro a domicilio): con autocertificazione si potrà spostarsi per andare a trovare un amico o un parente, seguendo le stesse regole della zona rossa (spostamento consentito verso una sola abitazione privata in un arco temporale che va dalle 5 di mattina alle 22 di sera e massimo due persone, esclusi minori di 14 anni); inoltre, agli abitanti di Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti sarà consentito spostarsi fuori dal proprio Comune di residenza pur che venga percorsa una distanza non superiore ai 30 km e non si raggiunga un capoluogo di Provincia. Resta sempre consentito fare rientro presso la propria abitazione (domicilio o residenza).

Riaprono i negozi, restano chiusi bar e ristoranti

L’altra novità riguarda i negozi che da oggi, lunedì, riapriranno. Restano chiusi invece bar e ristoranti con possibilità di asporto fino alle 22 (sempre consentita la consegna a domicilio).

Le regole varranno fino a mercoledì 30 dicembre. Da giovedì 31 infatti l’Italia tornerà in zona rossa fino al 3 gennaio.

QUI TUTTE LE REGOLE PER LA ZONA ARANCIONE