Si torna in zona “arancione” per un giorno. Possono riaprire i negozi

Oggi, 4 gennaio, si torna in zona arancione. Ecco le regole

Riaprono i negozi, spostamenti possibili fuori dai piccoli comuni

LECCO – Nuovo cambio di “colore” e non sarà l’ultimo: nella giornata di oggi, 4 dicembre, l’intera Italia torna alla zona arancione, quindi con qualche restrizione in meno rispetto al fine settimana e con la possibilità di riapertura per i negozi.

Gli esercizi commerciali potranno riaprire tutti senza limitazioni, nel rispetto delle norme già previste su distanziamento, scaglionamento degli ingressi e sanificazione.

Non cambiano le regole per bar e ristoranti, è consentito l’asporto e la consegna a domicilio, no alla consumazione sul posto.

Restano valide le misure per gli spostamenti tra piccoli comuni: sarà consentito uscire dal proprio Comune di residenza se la popolazione non supera i 5 mila abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 km. E’ vietato uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di Provincia.

Solo per un giorno

Già da domani però, alla vigilia dell’Epifania e lo stesso giorno della befana, si tornerà in zona ‘rossa’ quindi con l’impossibilità di spostarsi da casa se non per motivi legati al lavoro o di necessità e chiuderanno nuovamente i negozi.

Il Governo sarebbe ora al lavoro per il decreto ‘post Natale’ perché il 6 gennaio scade il Decreto Natale e il 15 gennaio invece termina il Dpcm che imponeva le ultime numerose limitazioni.

Dal 7 gennaio riparte la scuola (vedi qui) in presenza al 50 per cento e si ritorna alla divisione in fasce di rischio (gialla, arancione e rossa) delle Regioni. Sarà il monitoraggio di questi ultimi giorni a dare indicazione sulle Regioni che, eventualmente, dovranno cambiare colore, l’attenzione ovviamente è puntata su quelle dove i contagi sono di nuovo in crescita.

Il Governo sta comunque pensando all’ipotesi di istituire un’unica zona rossa in tutta Italia durante i giorni festivi e prefestivi (leggi qui)