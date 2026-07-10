Siccità, le strategie di Lario Reti Holding e l’invito ai cittadini alle buone pratiche

Solo nel 2026 sono previsti oltre 11,9 milioni di euro per manutenzioni e ricerca delle perdite

L’invito a utilizzare buone prassi per una corretta gestione della risorsa idrica

LECCO – Investimenti strutturali, ma anche buone pratiche da parte di tutti per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico per quanto riguarda la risorsa idrica.

Lario Reti Holding fa il punto della situazione, sottolineando come, dopo un inverno caratterizzato da precipitazioni irregolari, la primavera 2026 sia risultata complessivamente povera di piogge, mentre l’inizio dell’estate è stato segnato da ondate di calore alternate a temporali intensi e localizzati, fenomeni che non consentono di ricostituire adeguatamente le riserve idriche. “Le precipitazioni registrate negli ultimi giorni rappresentano certamente un segnale positivo, ma non sono sufficienti a compensare il deficit idrico accumulato nei mesi precedenti – spiegano -.Per ricostituire le riserve di falde e sorgenti sono infatti necessarie piogge costanti e distribuite nel tempo, mentre gli eventi temporaleschi intensi, pur apportando grandi quantità d’acqua in poche ore, non riescono a garantire un’efficace ricarica della risorsa”.

Non solo. “Come gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Lecco, Lario Reti Holding monitora costantemente lo stato delle sorgenti, dei pozzi e delle altre fonti di approvvigionamento, programmando gli interventi necessari per garantire la continuità del servizio e rendere il sistema sempre più resiliente. L’azienda prosegue il proprio piano di investimenti dedicato alla tutela della risorsa idrica. Solo nel 2026 sono previsti oltre 11,9 milioni di euro per manutenzioni e ricerca delle perdite, a cui si aggiungono circa 9,4 milioni di euro destinati agli interventi sulle reti acquedottistiche. Parallelamente continuano le attività di ricerca e riduzione delle perdite attraverso sistemi di monitoraggio e tecnologie avanzate, l’efficientamento delle opere di captazione e il potenziamento dell’interconnessione tra gli acquedotti, così da garantire una gestione sempre più efficiente dell’acqua disponibile”.

Gli investimenti, da soli, non bastano. “Accanto agli investimenti infrastrutturali, resta fondamentale il contributo di tutti i cittadini. Anche in assenza di situazioni di emergenza è importante adottare comportamenti responsabili che permettano di limitare gli sprechi e preservare una risorsa preziosa”.

L’invito è quindi a utilizzare l’acqua con moderazione e attenzione, adottando alcune semplici buone pratiche: “Riparare tempestivamente eventuali perdite domestiche; preferire la doccia al bagno e limitarne la durata; installare riduttori di flusso sui rubinetti; utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; evitare consumi non essenziali e rispettare eventuali ordinanze comunali nei periodi di maggiore criticità, verificare le modalità di prelievo dei propri impianti, evitando prelievi intensi ed impulsivi, limitare l’utilizzo dell’acqua per fini ricreativi (ad es. piscine, irrigazione) e privilegiare le ore notturne per tali tipo di utilizzo. Si ricorda inoltre che un utilizzo responsabile della risorsa contribuisce a prevenire anomalie nella rete, come cali di pressione, che possono compromettere l’accesso all’acqua da parte di tutti gli utenti collegati, in particolare nelle fasce orarie di massimo consumo: 6-8, 12-14, 18-21”.

Per approfondire i consigli sul risparmio idrico e conoscere tutte le iniziative dedicate a un utilizzo responsabile dell’acqua è possibile consultare la sezione dedicata del sito di Lario Reti Holding all’indirizzo https://nonsprecare.larioreti.it/ La tutela della risorsa idrica è una responsabilità condivisa: gli investimenti nelle infrastrutture e l’innovazione tecnologica rappresentano strumenti fondamentali, ma anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire concretamente a garantire la disponibilità dell’acqua per il futuro del territorio.