Regione fa il punto sull’emergenza idrica: agli sgoccioli la riserva per l’agricoltura, no criticità per l’acqua domestica

Il Lago di Como a -38cm, se non piove si toccherà il livello minimo entro il 25 luglio

MILANO / LECCO – La situazione siccità in Lombardia continua a essere critica, soprattutto per le conseguenze sul piano agricolo. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Settori, hanno fatto il punto della situazione:

“Le ultime riserve per l’agricoltura – ha sottolineato il governatore della Lombardia – si stanno esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare. Per l’acqua potabile, grazie al cielo, la falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preoccupazioni”.

“Con meno 61% di risorsa idrica rispetto allo storico, con zero neve sulle montagne, da sempre il nostro magazzino per affrontare l’estate – ha spiegato Sertori – diventa veramente difficile gestire e coordinare la stagione irrigua ma Regione Lombardia sta facendo un lavoro molto attento in coordinamento con le associazioni e gli enti preposti per far fronte alla situazione. Abbiamo messo in campo il primo provvedimento il 31 marzo, alla luce del fatto che c’era poca risorsa idrica e abbiamo deciso di posticipare i rilasci. Dopo 10 giorni, avevamo ottenuto una piccola scorta e così è partita la stagione irrigua”.

Per quanto riguarda la situazione idropotabile “non ci sono particolari criticità – ha chiarito l’assessore Sertori – sono stati fatti però appelli ai cittadini per un uso consapevole dell’acqua. I problemi persistono sull’acqua ad uso irriguo per la quale l’obiettivo che ci siamo posti e per cui ci stiamo adoperando è quello di salvare almeno il primo raccolto”.

La situazione sul Lario

Il livello attuale del Lago di Como è – 38,2 cm (riempimento in % = 1,2% – 1 cm di lago = 1,4 milioni di metri cubi d’acqua) con un’erogazione di 11,60 m3 di acqua al secondo che permette di soddisfare il 46% delle derivazioni irrigue.

“Se non piove si prevede di poter mantenere l’erogazione fino al 25 luglio – spiegano dalla Regione – poi il il lago si troverà al livello minimo e l’erogazione nel Ticino sarà dipendente dagli afflussi provenienti da monte”.

Per quanto riguarda lago e Adda sono stati stipulati tre accordi volontari con i gestori idroelettrici della Valtellina-Valchiavenna (A2A, Edion e Enel) che hanno garantito dal 16 giugno per 10 giorni un deflusso verso il lago di circa 3,7-4 milioni di metri cubi al giorno e dal 27 giugno per altri 10 giorni e ancora l’8 luglio per altri 10 giorni a 5,7 milioni di metri cubi al giorno (anche con riattivazione impianto Enel in manutenzione).