Più controlli la sera nelle stazioni delle tratte lecchesi. Lo fa sapere l’assessore regionale De Corato

Interessate le stazioni di Lecco, Mandello, Bellano, Dervio, Merate, Olgiate, Calco, Airuno, e Calolzio

LECCO – Servizi straordinari di controllo nelle stazioni e nelle zone adiacenti, con turni serali, soprattutto in quelle sprovviste di presìdi della Polizia ferroviaria lungo la tratta della provincia di Lecco: è la soluzione, in via sperimentale, proposta da Regione Lombardia per incrementare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, rispondendo ad un’interrogazione durante la seduta del Consiglio regionale.

“Tali azioni – ha spiegato De Corato – sono state possibili grazie all’accordo per la promozione della sicurezza integrata, sottoscritto nel 2019 con Ministero dell’Interno e Anci Lombardia. Questa progettualità presentata al prefetto e, da questi, ai sindaci interessati, è in fase di approfondimento per gli aspetti operativi. A fine consultazioni, si provvederà a presentare lo schema di accordo alla Giunta, per l’approvazione dello stesso”.

“La Regione, il Prefetto e i Sindaci dei Comuni di Lecco, Mandello del Lario, Bellano, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Calco, Airuno, e Calolziocorte – ha proseguito l’assessore regionale – ciascuno in relazione alle proprie competenze e attribuzioni, stanno sviluppando specifica progettualità, con il programma dei servizi e l’impegno operativo anche delle Polizie Locali. Le attività si svolgeranno principalmente nelle ore serali, per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili. I servizi delle Polizie locali saranno cofinanziati dalla Regione”.

“Molti Comuni – ha spiegato – purtroppo risultano sprovvisti di operatori di Polizia locale o possiedono personale la cui operatività non copre le ore serali. In tali casi, si ricorrerà all’integrazione delle diverse competenze funzionali e professionali per la tutela della sicurezza urbana, mediante il concorso dei servizi di più comandi che opereranno anche oltre il proprio territorio comunale di ordinaria competenza”.

“Tali attività – ha concluso De Corato – avverranno sotto il raccordo della Prefettura e della Questura, con il coordinamento di Polizia ferroviaria e Arma dei Carabinieri. Previsto, inoltre, il collegamento da remoto della società Trenord”.