Sicurezza stradale e solidarietà, i motociclisti del DOC Como a lezione dai Vigili del Fuoco

L’iniziativa è nata dalla curiosità dei motociclisti di conoscere più da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco

LECCO/MERATE – Una giornata all’insegna della sicurezza stradale, della conoscenza reciproca e della solidarietà. Nei giorni scorsi il Ducati Official Club Como, rappresentato dal socio Giorgio, ha partecipato a un incontro informativo in collaborazione con la sezione di Lecco del Motoclub Vigili del Fuoco Italia, per approfondire il lavoro quotidiano dei pompieri e le modalità con cui i cittadini possono contribuire a rendere più efficaci gli interventi di soccorso.

L’iniziativa è nata dalla curiosità dei motociclisti di conoscere più da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco, dalla loro organizzazione alle procedure operative, fino alle dotazioni tecniche presenti sui diversi mezzi utilizzati nelle emergenze.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione e alla sicurezza sulle strade. I partecipanti hanno potuto comprendere quali siano le esigenze delle squadre durante gli interventi e quanto sia importante, soprattutto per chi viaggia in moto, adottare comportamenti corretti per non ostacolare le operazioni di soccorso nelle fasi più delicate.

Al termine dell’incontro, Giorgio e gli altri membri del Ducati Official Club Como hanno rivolto un ringraziamento ai Vigili del Fuoco presenti, estendendo la propria riconoscenza a tutto il Corpo per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno opera a tutela della comunità e del territorio.

A rendere la giornata particolarmente significativa è stata la storia personale di Giorgio, motociclista che da sempre coltiva una profonda passione per le due ruote. Nonostante una patologia degenerativa che da circa sei anni lo costringe a vivere in sedia a rotelle, non ha mai rinunciato al legame con il mondo delle moto.

La passione lo accompagna fin dalla giovinezza, quando ha conseguito la patente motociclistica, e continua ancora oggi attraverso la sua iscrizione al Ducati Official Club Como. Giorgio partecipa infatti con entusiasmo e costanza agli appuntamenti organizzati dal motoclub, mantenendo vivo il rapporto con una comunità che condivide i suoi stessi interessi.

Proprio a lui è stato riservato un gesto speciale al termine dell’incontro. Oltre ad alcuni gadget promozionali consegnati al club, il Motoclub Vigili del Fuoco Italia ha voluto donargli la patch ufficiale della divisa dei Vigili del Fuoco.

Un regalo che ha profondamente commosso Giorgio, inizialmente esitante nell’accettarlo per il timore di privare il soccorritore di un elemento così significativo della propria divisa. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha trasformato l’incontro in un momento di autentica vicinanza.

Al di là della passione condivisa per i motori, la giornata ha così lasciato spazio a un messaggio più profondo: quello di una fratellanza capace di superare le difficoltà personali e di unire persone diverse attraverso il rispetto, la generosità e la solidarietà.