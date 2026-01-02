Sicurezza stradale e viabilità: servizi straordinari di Polizia locale per il periodo Olimpico

Approvato un accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco

L’obiettivo è quello di aumentare il numero di pattuglie di polizia stradale sulla rete viaria del territorio della provincia

LECCO – Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco hanno approvato un accordo per servizi straordinari di Polizia locale a presidio della sicurezza stradale e viabilistica per il periodo olimpico.

Provincia di Lecco e Comune di Lecco saranno gli enti capofila di questo accordo, a cui potranno aderire tutti i Comuni del territorio, e svolgeranno un ruolo di coordinamento. L’obiettivo è quello di aumentare il numero di pattuglie di polizia stradale sulla rete viaria del territorio della provincia di Lecco per incrementare i servizi di controllo e prevenzione stradale e garantire la fluidità della circolazione sulle strade del territorio.

Regione Lombardia finanzierà il progetto con una somma totale di 155 mila euro per la copertura delle spese sostenute per il personale di Polizia coinvolto nel progetto.

“L’evento olimpico rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio, capace di generare visibilità, attrattività e nuove occasioni di sviluppo. – dichiarano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Simone Brigatti –. È tuttavia evidente che un periodo così eccezionale richiederà una particolare attenzione alla circolazione e alla sicurezza sulle nostre strade. Per questo ringraziamo Regione Lombardia il Consigliere regionale Giacomo Zamperini e l’Assessore Romano La Russa per l’opportunità e per il finanziamento di questo progetto, che consentirà di rafforzare concretamente i servizi di Polizia locale sul territorio.

Il coordinamento tra Provincia, Comune di Lecco e Comuni aderenti permetterà di aumentare i controlli, migliorare la fluidità della circolazione e garantire condizioni di maggiore sicurezza per cittadini, lavoratori e visitatori. La Provincia di Lecco continuerà a svolgere un ruolo attivo di regia e collaborazione istituzionale, affinché la gestione della viabilità durante il periodo olimpico sia efficace, condivisa e all’altezza di una sfida così importante”.