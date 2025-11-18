Sicurezza sui treni, operazione ‘Alto Impatto’ di Trenord e Fs Security

Fra il 4 e il 6 novembre presìdi sulla S8 Milano-Carnate-Lecco fra l’11 e il 13 sulla Milano-Lodi-Piacenza

LECCO – Trenord e FS Security (Gruppo FS) intensificano le attività di presidio e controllo nelle stazioni e sui treni lombardi, con l’operazione congiunta “Alto impatto”, volta a incrementare la sicurezza – reale e percepita – di viaggiatori e personale, e a prevenire comportamenti illeciti o scorretti.

Nelle prime settimane del mese di novembre si sono svolti presìdi straordinari nelle stazioni e a bordo dei treni grazie a team composti da personale Trenord – operatori di Security, Assistenza e Controllo, responsabili di capitreno e macchinisti – e operatori di FS Security – società del Gruppo FS interamente dedicata alla tutela della sicurezza di treni, stazioni, dipendenti e viaggiatori – con il supporto della Polizia Ferroviaria e delle Guardie Particolari Giurate.

Grazie alle diverse competenze dei partecipanti, sono state svolte attività di controllo dei titoli di viaggio, assistenza e informazione ai passeggeri. L’intervento ha avuto l’obiettivo, inoltre, di accrescere la percezione di sicurezza tra viaggiatori e personale ferroviario, fungendo da deterrente contro comportamenti impropri o illeciti.

L’iniziativa si è svolta dal 4 al 6 novembre nelle stazioni e sui treni della linea S8 Milano–Carnate–Lecco e proseguono, dall’11 al 13 novembre, sulla linea Milano–Lodi–Piacenza.

Obiettivo di “Alto impatto” è garantire un’esperienza di viaggio ordinata e sicura, riducendo al minimo la possibilità di eventi critici. Una presenza visibile e professionale che coniuga sicurezza reale e percepita, a beneficio di viaggiatori e personale ferroviario.

I presìdi svolti daranno elementi utili a organizzare ulteriori attività congiunte.