In itinere un accordo con Prefetture e Polfer per vigilare sui convogli

Capofila il Comune di Lecco. Dalla Regione stanziati 40 mila euro per il lavoro straordinario

LECCO – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in riferimento ai danni provocati da una banda di vandali che ha gravemente danneggiato tre convogli Trenord di ultima generazione che sostavano nella stazione di Como Lago, ha dichiarato che “si tratta di danni ingenti, risorse che avremmo voluto destinare ad altro. Mi auguro che si faccia piena luce su questo episodio”.

Accordo con Prefetture e Polfer per sicurezza sui treni

“E’ in itinere – ha aggiunto – un accordo con le Prefetture e le Polfer lombarde per aumentare la sicurezza sui treni. Con il Comune di Lecco, capofila di questo progetto, avvieremo la fase sperimentale per poi estenderla ad altri Comuni lombardi. L’iniziativa nasce a seguito dell’accordo tra Regione Lombardia e Ministero dell’Interno firmato il 29 aprile 2019. Coinvolgeremo le Polizie locali del territorio. L’assessorato regionale alla Sicurezza pagherà gli straordinari agli agenti impegnati. Abbiamo infatti già stanziato 40.000 euro per il 2021. Saranno coinvolti – ha concluso De Corato – i Comuni di Mandello del Lario, Bellano, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Airuno e Caloziocorte“