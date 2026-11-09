Sicurezza sul lavoro, la cultura della prevenzione in scena con Ats Brianza

Il 20 novembre 2026 alle ore 10.30 presso il Teatro Invito di Lecco, in via Ugo Foscolo 42

LECCO – Un linguaggio innovativo e coinvolgente per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. ATS Brianza organizza lo spettacolo teatrale “La mia storia ve la racconto io… Le invasioni silenziose di alcuni rischi lavorativi”, il 20 novembre 2026 alle ore 10.30 presso il Teatro Invito di Lecco, in via Ugo Foscolo 42. L’iniziativa si propone di sensibilizzare lavoratori, studenti, operatori e cittadini sui rischi professionali che possono svilupparsi in modo graduale e spesso poco percepito, ma che possono avere conseguenze rilevanti sulla salute delle persone.

L’evento, realizzato da “Lo Stato dell’Arte APS” con Alberto Bonacina e Sara Velardo, nasce dalla volontà di utilizzare il linguaggio del teatro come strumento di comunicazione e prevenzione, capace di favorire una riflessione profonda e partecipata sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Attraverso il racconto, la musica e l’interpretazione scenica, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che mette al centro le conseguenze umane e sociali di alcuni rischi lavorativi spesso definiti “silenziosi”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di ATS Brianza per la promozione della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nella convinzione che una reale cultura della sicurezza debba essere costruita non solo attraverso norme e controlli, ma anche attraverso percorsi di sensibilizzazione capaci di coinvolgere emotivamente le persone.

“La prevenzione non passa soltanto attraverso norme, procedure e controlli, ma anche attraverso la capacità di coinvolgere le persone e renderle consapevoli dei rischi che possono incontrare nella vita lavorativa. Il teatro rappresenta uno strumento particolarmente efficace perché riesce a parlare alle emozioni e a stimolare riflessioni profonde. Attraverso il racconto di esperienze e vissuti concreti, questo spettacolo aiuta a comprendere come alcuni rischi professionali possano agire in modo silenzioso, incidendo sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. Come ATS Brianza continuiamo a promuovere iniziative innovative che favoriscano la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione”, dichiara Paola Palmieri, Direttore Sanitario di ATS Brianza.

La partecipazione è gratuita previa registrazione mediante il QR code riportato sulla locandina dell’evento a questo form