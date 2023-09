Siglato il protocollo “Stazioni Sicure 2023”, ma servono maggiori risorse

Nella mattinata di oggi a Lecco la firma di Regione, Prefettura, Trenord e 27 comuni lecchesi

La richiesta del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “30.000 euro per 27 comuni: credo che le cifre vadano riviste”

LECCO – E’ stato siglato questa mattina in Camera di Commercio a Lecco l’accordo “Stazioni sicure” 2023 per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie dei Comuni del territorio di Lecco e provincia. Firmatari Regione Lombardia, Prefettura di Lecco, Trenord e le 27 amministrazione comunali aderenti con Lecco capofila. Lo stanziamento di Regione Lombardia è di 30.000 euro.

L’accordo “Stazioni sicure” prevede la sinergia tra i comandi di Polizia locale per i servizi di controllo e prevenzione in particolare nelle ore serali e nei festivi ed una intensa collaborazione in particolare con Polfer, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. A fare gli onori di casa è stato il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio che ha ricordato il recente omicidio nella stazione di Calolzio e la gang arrestata dalla Polizia che seminava il terrore sui treni.

“La sicurezza nelle stazioni è un tema importante in questo territorio che, seppur con episodi sporadici, ha assunto contorni particolarmente gravi e degradanti – ha detto -. E’ un problema generale, si sta assistendo a una recrudescenza di alcuni reati non solo nelle stazioni ma soprattutto all’esterno”.

“Proprio qui a Lecco, nel 2021 – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – si è realizzato il primo accordo sperimentale per la sicurezza nelle stazioni. Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli anni passati, abbiamo voluto riproporre anche per il 2023 l’iniziativa ‘Stazioni sicure’ con una crescita del numero di Comuni aderenti, arrivati a quota 27. Si tratta di un accordo che dimostra lo straordinario impegno e la sensibilità di tutti gli interlocutori che stanno lavorando in sinergia per un obiettivo comune: rafforzare la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe, troppo spesso teatro di vandalismi, aggressioni e altri reati”.

I comuni aderenti a “Stazioni sicure'” 2023 sono: comune di Lecco (capofila) e Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Santa Maria Hoè, Valmadrera.

E proprio il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha avanzato la richiesta di stanziare più risorse: “Il tema della sicurezza percepita impatta sulla fruizione del treno che vive una flessione anche del 40% – ha detto -. L’accordo prevede lo stanziamento di 30.000 euro per 27 comuni, mille euro per comune: oggi abbiamo fatto tanti bei discorsi che condivido, ma non c’è un corrispettivo lineare rispetto all’importo stanziato ed episodi anche gravissimi. Credo che le cifre vadano riviste perché sono soldi spesi bene”.

La comandante della Polizia Locale Monica Porta è entrata nel merito dell’attività che vede la collaborazione delle Polizie Locali del territorio in servizi mirati nei pressi delle stazioni: “Da sottolineare l’entusiasmo nella collaborazione tra le Polizie Locali per la realizzazione dei servizi che avvengono in modalità molto diversificate per giorni e fasce orarie”.

In particolare, nello scorso mese di agosto, ha mostrato come siano stati raggiunti tutti gli obbiettivi fissati con 26 servizi svolti, 54 agenti partecipanti, 39 posti di controllo di polizia stradale, 306 veicoli controllati, 381 persone identificate. Numeri che sono destinati a crescere nei prossimi mesi.

Mentre l’assessore regionale Romano La Russa stava guadagnando l’uscita, è stato raggiunto dalle telecamere del programma d’inchiesta Report con il giornalista che ha incalzato l’assessore con domande riguardanti fatti di alcuni anni fa.