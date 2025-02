Silea al fianco di Legambiente per il 2° EcoHackathon

Una sfida di 24 ore per sviluppare “idee circolari”

“Siamo sicuri che i ragazzi sapranno stupirci coniugando visione e concretezza”

LECCO – Anche quest’anno Silea si conferma main-partner di “EcoHackathon”, la maratona di idee per la sostenibilità promossa da Legambiente Lombardia. L’8 e il 9 aprile presso la Social Innovation Academy di Milano (MIND ex area Expo) i partecipanti si sfideranno in una vera e propria “caccia alle soluzioni circolari” lunga due giorni durante la quale – con il supporto di tecnici ed esperti – saranno chiamati a sviluppare soluzioni creative e innovative nei settori dell’energia, dell’innovazione d’impresa, della gestione dei rifiuti e della comunicazione.

Silea coinvolgerà i ragazzi in una challenge dedicata a “Evoluzione nella gestione dei rifiuti: le nuove sfide dei tessili e dei RAEE tra impianti e sensibilizzazione”, tematica che potrà essere affrontata con un approccio strettamente tecnico oppure volto alla riduzione della produzione di rifiuti e alle buone pratiche di riuso. La partecipazione all’EcoHackathon è riservata ai giovani tra i 17 e i 35 anni, con particolare riferimento agli studenti universitari e delle scuole superiori. L’iscrizione è gratuita, tramite il form disponibile alla seguente pagina.

Le idee progettuali dei diversi team verranno sottoposte a una giuria di esperti che ne valuterà la fattibilità, l’originalità e l’impatto a favore della sostenibilità e dell’ambiente. Le squadre vincitrici (una per ciascuna challenge) si aggiudicheranno gift card dal valore di 1000 euro.

“Anche quest’anno Silea ha sostenuto il secondo “EcoHackaton” lanciato da Legambiente Lombardia, proponendo ai partecipanti di confrontarsi su due specifiche tipologie di rifiuti – i tessili e i rifiuti elettronici, che oggi sono al centro dell’attenzione tanto degli operatori del settore quanto delle istituzioni – sottolinea la presidente di Silea, Francesca Rota -. È una sfida complessa e ambiziosa ma, come hanno già dimostrato i partecipanti alla scorsa edizione, siamo sicuri che i ragazzi sapranno stupirci coniugando visione e concretezza”.