Silea consolida il trend di crescita. Francesca Rota confermata alla presidenza

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2024

“Abbiamo intrapreso un ambizioso percorso di riposizionamento, da società di gestione dei rifiuti a operatore integrato dell’economia circolare”

LECCO – Ammonta a 75 milioni di euro il valore della produzione registrato nel 2024 da Silea, la società lecchese dell’economia circolare. Un risultato che sale a 82,4 milioni di euro, includendo anche le performance della società controllata Seruso. Ebitda al 19%, risultato netto pari a 6,5 milioni di euro e assenza di indebitamento: sono questi i dati economici più significativi contenuti nel bilancio d’esercizio 2024 approvato all’unanimità dall’Assemblea degli 87 Comuni azionisti della società, tra i principali operatori pubblici lombardi nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della produzione di energia.

“I dati di bilancio 2024 sono estremamente positivi e confermano ancora una volta che Silea è una realtà dinamica e vivace: grazie alla lungimiranza ed alla fiducia dei nostri Comuni Soci, abbiamo intrapreso questo ambizioso percorso di riposizionamento, da società di gestione dei rifiuti a operatore integrato dell’economia circolare e delle energie rinnovabili – valorizziamo risorse, come dice il pay-off del nostro logo – ed i risultati ci stanno dando ragione” commenta la presidente del Cda di Silea, Francesca Rota.

Il 2024 si è caratterizzato per l’entrata in esercizio del nuovo impianto di digestione anaerobica che ha prodotto oltre 800 mila metri cubi immessi in rete Snam. L’impianto, in grado di gestire 38 mila tonnellate all’anno di rifiuti, a regime potrà essere in grado di generare annualmente 2,7 milioni di metri cubi di biometano, in aggiunta al compost di qualità gratuitamente a disposizione di cittadini e aziende del territorio.

“I nostri indicatori di redditività, in termini di Ebitda ed Ebit, si confermano ancora una volta ben al di sopra della media nazionale di settore – commenta il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema -. L’economia circolare – intesa come valorizzazione dei materiali della raccolta differenziata – e la produzione di energia elettrica e biometano, rappresentano una quota sempre più rilevante dei nostri ricavi. Questo torna a beneficio anche dei nostri Comuni, poiché vengono portati in abbattimento dei corrispettivi tariffari, secondo quanto prevede Arera”.

La raccolta differenziata degli 87 Comuni gestiti da Silea si è complessivamente assestata a quota 78% – con 35 Comuni ben al di sopra dell’80% – un dato che posiziona l’intero bacino servito ai primi posti in Lombardia e a livello nazionale. Il 2024 è stato inoltre l’anno in cui si è realizzata larga parte degli interventi a sostegno della raccolta differenziata, finanziati dal PNRR con un contributo di circa 20 milioni di euro: al 31 dicembre risultavano installati 54 distributori automatici di sacchetti con QR code (per la misurazione puntuale), 15 ecocasette ad accesso controllato (per consentire la raccolta differenziata a turisti e proprietari di seconde case, ad integrazione del servizio porta a porta) e realizzati interventi di innovazione tecnologica in 40 centri di raccolta comunali.

“Un bilancio non deve raccontare solo cifre – sottolinea il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema – È stato un anno in cui tutta la nostra azienda, a tutti i livelli, si è impegnata a realizzare progetti di grande portata per il nostro futuro. Oltre allo sviluppo impiantistico, abbiamo gestito i 62 interventi finanziati dal PNRR, le iniziative di trasformazione digitale che hanno impattato su tutti i processi aziendali, le attività finalizzate allo sviluppo strategico che nel corso del 2025 potrebbero portare all’ingresso di nuovi Comuni nella compagine societaria”.

Sostegno al territorio

A fronte di un utile di esercizio pari a 6,5 milioni di euro l’Assemblea ha deliberato all’unanimità la distribuzione di dividendi per circa 1,6 milioni di euro, accantonando a riserva la restante parte. In aggiunta ai dividendi, l’Assemblea ha inoltre confermato per il 2025 lo stanziamento di un pacchetto di iniziative a favore dei Comuni e della collettività per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro, da destinarsi al miglioramento della raccolta differenziata e del decoro urbano.

Il bilancio della controllata Seruso

Seruso Spa, la società che gestisce l’impianto per l’avvio a riciclo di plastiche e metalli e che è uno dei 31 CSS nazionali a servizio del consorzio Corepla, ha registrato un valore della produzione di circa 8 milioni di euro ed un utile pari a 475 mila euro. Nel corso del 2024, l’impianto ha lavorato circa 50 mila tonnellate di rifiuti, in crescita del +10% rispetto al 2023.

“I risultati economici e di riciclo raggiunti da Seruso sono estremamente positivi: il nuovo impianto rappresenta una eccellenza nazionale che tratta i rifiuti prodotti da circa il 10% dei cittadini lombardi. Nel futuro più prossimo, l’impianto di Seruso sarà al centro di un importante progetto di ulteriore potenziamento – concordato con gli altri soci – per poter rispondere ai più stringenti standard qualitativi e quantitativi richiesti dalle filiere di riciclo” conclude la presidente di Silea Francesca Rota.

La nuova governance

L’Assemblea dei Soci di Silea ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2025-2027 e che vede la conferma della presidente Francesca Rota, di Giuseppe Anghileri e di Alessandro Ghioni, cui si aggiungono Fiorenza Albani e Marco Benedetti. Nominato inoltre il nuovo collegio sindacale per il triennio 2025-2027, che risulta composto da Ivan Micheli (confermato presidente), Gianni Redaelli e Elena Vaccheri.