Smarrito zaino con documenti nella galleria del Barro: l’appello per ritrovarlo

L’appello dei proprietari dello zainetto contenente i documenti

Lo smarrimento è avvenuto sabato 11 luglio tra le 16 le 16.30 in direzione sud

LECCO – Un appello a chiunque abbia informazioni circa lo zainetto caduto lungo la galleria del Monte Barro in SS 36 sabato pomeriggio. A lanciarlo sono i proprietari, che hanno l’assoluto bisogno di tornare in possesso, quanto prima, dei documenti contenuti all’interno.

Lo zaino, marca Thule e colore nero, è caduto dall’auto all’interno della galleria e, secondo le informazioni disponibili, è stato raccolto da qualcuno. All’interno erano contenuti i passaporti di una famiglia di quattro persone, i permessi di soggiorno europei, altri documenti oltre a cellulare, laptop, chiavetta USB e chiavi.

Lo smarrimento è avvenuto sabato 11 luglio, presumibilmente tra le 16 e le 16.30 in direzione sud ( https://maps.app.goo.gl/LsPSYkwvaK19hCuJA).

“Chiediamo a chiunque si trovasse in zona, sia transitato nella galleria o abbia visto lo zaino (o la persona che lo ha raccolto) di contattarci. È possibile che lo zaino sia stato consegnato a polizia, carabinieri, ufficio oggetti smarriti, hotel, bar, ristorante, negozio o distributore di benzina. Per la famiglia la situazione è critica: senza passaporti e permessi di soggiorno sono gravemente compromessi il soggiorno e gli spostamenti. Garantiamo una ricompensa per la restituzione dello zaino e dei documenti. Nessuna domanda”.

Ecco i contatti: Ilya +351 924 099 682