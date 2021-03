Una ventina di volontari impegnati sulla Cresta Sinigaglia

Un’attività di formazione essenziale per garantire sicurezza e rapidità d’intervento

LECCO – Una giornata di formazione per i volontari della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Fin dalle prime ore del mattino di sabato 27 febbraio una ventina di tecnici sono stati impegnati in una esercitazione invernale sulla cresta Sinigaglia in Grigna (nel video di Franco Lozza le immagini della giornata).

In un primo scenario i volontari hanno simulato il recupero di due persone incrodate con l’accompagnamento di un illeso in condizioni di sicurezza e il recupero con barella portantina e paranco. In un secondo momento i volontari hanno rivisto la calata in sicurezza accompagnata da due tecnici con barella speciale su neve e canali.

Una attività di formazione essenziale per poter garantire il massimo della sicurezza e la velocità di intervento: “Una giornata che fa parte dell’attività di formazione continua e aggiornamento del Soccorso Alpino – ha spiegato il Capostazione di Lecco Massimo Mazzoleni -. In particolare si è trattato di un aggiornamento per quanto riguarda la movimentazione in uno scenario invernale, era un anno che non riuscivamo a fare un’esercitazione di questo tipo a causa del covid. Ovviamente queste giornate ci aiutano ad essere sempre più preparati in caso di intervento di emergenza”.