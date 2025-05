Società sportive lombarde, attivo il progetto “Helpdesk”

Aiuterà associazioni e società a interpretare le nuove normative

A Lecco attivo il punto informativo presso Utr Brianza

LECCO – E’ attivo in tutta la Lombardia il progetto ‘Helpdesk Supporto al Sistema Sportivo’, l’iniziativa finanziata dalla Regione Lombardia per fornire un supporto concreto e qualificato al sistema sportivo dilettantistico e professionistico. Il progetto, ora operativo, è stato promosso dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

L’obiettivo è accompagnare le associazioni e le società sportive nella corretta interpretazione delle nuove normative che regolano la loro attività offrendo risposte a dubbi di carattere legale, fiscale e amministrativo. I punti informativi saranno attivi dal mese di maggio in diverse sedi territoriali, una per ogni capoluogo di provincia e anche in modalità online tramite video call, secondo un calendario definito per garantire la massima accessibilità.

“In un momento di crescita importante per il mondo dello sport, Regione Lombardia – afferma Picchi – è accanto a chi ogni giorno ne tiene vivo il tessuto con gli Helpdesk desideriamo offrire un supporto gratuito capillare e qualificato, che mette al centro le esigenze reali di associazioni, dirigenti, volontari e operatori”.

“La riforma del lavoro sportivo del passato governo – prosegue Picchi – ha introdotto alcuni cambiamenti perciò è nostro desiderio garantire strumenti informativi e formativi che rendano i protagonisti dello sport in grado di proseguire la loro attività in piena sicurezza e consapevolezza”.

Il supporto sarà offerto attraverso corsi di formazione online (webinar), incontri in presenza su prenotazione presso gli UTR (Uffici Territoriali Regionali), SpazioRegione e la sede Sport e Salute di Milano, oltre a video call individuali su prenotazione scrivendo alla email: infosportlombardia@sportesalute.eu.

A Lecco l’incontro in presenza è in programma presso l’Utr Brianza lunedì 19 maggio dalle 9 alle 12.30.