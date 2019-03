Sabato 23 Marzo l’autore presenta il suo ultimo libro

A Leggermente, con Libreria Mascari5 Saverio Tommasi arriva a Fiore

LECCO – “Filadelfia ha sedici anni. Altissima, magra, cento soprannomi che le hanno rifilato i bulli della scuola, si è appena trasferita in una nuova città, in cerca di altri colori e di giorni meno difficili.”

Nel libro di Saverio Tommasi un’adolescente si trova a vivere i rapporti con la famiglia, con la scuola, con i coetanei. La storia di una ragazza in cerca di amici, in una società che intende la sensibilità come debolezza, che non accetta la diversità. In un mondo strampalato dove ritmi di lavoro totalizzanti e omologazione degli individui assumono toni grotteschi, come in una fiaba contemporanea saranno gatti parlanti, amici speciali e vecchi saggi a stimolare riflessioni, costruire alternative, trovare soluzioni creative: oltre il muro della paura.

Nell’ambito della X edizione del festival Leggermente, alle ore 16 di sabato 23 marzo Saverio Tommasi sarà con Libreria Mascari5 a FIORE cucina in libertà per presentare il suo libro Sogniamo più forte della paura, edito da Sperling & Kupfer.

Saverio Tommasi, scrittore e attore fiorentino è reporter di Fanpage.it, seguitissima testata giornalistica online, autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero in cui affronta tematiche di grande attualità e sensibilità, facendo un grande lavoro di informazione e di denuncia.

Dialogherà con Alice Ponzoni, che si occupa di politiche giovanili per la Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, realtà che da più di 30 anni agisce per promuovere il benessere del territorio partendo da chi vive situazioni di fragilità e che dal 2015 gestisce a Lecco la libreria sociale Mascari5 libri cose, persone .