Sol Quair in concerto per San Francesco e la pace: un aiuto concreto alle missioni

L’iniziativa solidale si terrà nel Salottone di San Giovanni

In programma anche le tradizionali frittelle della Sagra di Fine Estate

LECCO – Un concerto dedicato a San Francesco d’Assisi e alla pace per sostenere i progetti missionari portati avanti da anni. È questa la proposta che inaugura quest’anno il calendario degli appuntamenti solidali, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti.

Protagonisti saranno i Sol Quair, che proporranno un repertorio dedicato al Santo di Assisi, con brani composti appositamente per l’occasione. Le musiche sono del maestro Giuseppe Caccialanza, su testi di Sofia Misto. L’iniziativa vuole rendere omaggio agli 800 anni dalla morte di San Francesco, ma soprattutto lanciare un messaggio di pace, attraverso la musica e l’impegno a favore delle persone più fragili.

Durante la serata sarà presente anche suor Abrehet Solomon, dell’Istituto Figlie di Sant’Anna, che farà il punto sui progetti attualmente in corso in Eritrea, uno dei territori in cui si concentra l’attività di sostegno.

La scelta della sede è un’altra delle novità di quest’anno: il concerto si svolgerà nel Salottone di San Giovanni, dove il pubblico potrà anche ritrovare le storiche frittelle, nate proprio agli inizi della Sagra di Fine Estate e diventate nel tempo una tradizione.

L’appuntamento si inserisce in un impegno che prosegue da molti anni e che permette di finanziare iniziative a favore delle comunità in difficoltà. Tra i principali Paesi destinatari degli aiuti figurano Eritrea, Etiopia e Malawi, senza escludere altri interventi. I progetti già avviati continueranno a essere sostenuti, mentre le nuove richieste sono attualmente in fase di valutazione: le decisioni saranno prese entro la fine dell’anno, prima del tradizionale Pranzo di Natale.

Al centro dell’attività ci sono soprattutto i bambini, spesso orfani o costretti a vivere in condizioni di estrema difficoltà, per i quali il sostegno può rappresentare un aiuto essenziale per affrontare le necessità quotidiane.

Agli organizzatori va infine il ringraziamento a tutte le persone che, anno dopo anno, continuano a partecipare alle iniziative e a contribuire alla raccolta di fondi, rendendo possibile un aiuto concreto alle missioni e alle comunità che ne hanno più bisogno.