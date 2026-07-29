Solidarietà alla Polizia di Stato, una delegazione di sindaci lecchesi dal Questore Marrazzo

Un gesto simbolico all’indomani dei disordini a Bologna e in Val di Susa

“Il nostro Paese sta vivendo momenti difficili sul fronte dell’Ordine e della Pubblica sicurezza”

LECCO – Una delegazione di sindaci del lecchese, insieme al vicepresidente della Provincia Mattia Micheli, è stata ricevuta questa mattina dal Questore di Lecco Stefania Marrazzo. I sindaci hanno voluto portare la solidarietà dei loro cittadini alla Polizia di Stato dopo i disordini a Bologna e in Val di Susa, dove le Forze dell’Ordine hanno rimediato numerosissimi feriti e distruzione di mezzi.

“Il Questore Marrazzo si è detta molto contenta della solidarietà ricevuta, rimarcando la completa vicinanza della Polizia di Stato alle esigenze dei sindaci e dei cittadini, e auspicando una sempre più fattiva collaborazione istituzionale tra le parti” ha riferito Dante De Capitani. E proprio il sindaco di Pescate, col sindaco di Ballabio, ha rimarcato come, per la seconda volta in pochi mesi, “una rappresentanza dei sindaci ha sentito la necessità di manifestare vicinanza e solidarietà alla Polizia di Stato, a testimoniare i momenti difficili che sta vivendo il Paese sul fronte dell’Ordine e della Pubblica sicurezza”.

Erano presenti, tutti con la fascia tricolore, il sindaco di Olgiate Molgora Giovanni Battista Bernocco, di Taceno Alberto Nogara, di Casargo Antonio Pasquini, di Montevecchia Ivan Pendeggia, di Pescate Dante De Capitani, di Dervio Stefano Cassinelli, l’assessore di Lecco Marco Caterisano in rappresentanza del sindaco di Lecco Filippo Boscagli, il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, di Nibionno Laura Di Terlizzi, di Pasturo Pierluigi Artana e di Lierna Simonetta Costantini.