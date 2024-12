“Solidarietà in corsia”: un piccolo dono all’oncologia dell’ospedale di Lecco

Regalati oggetti di uso quotidiano destinati ai pazienti ricoverati

La soddisfazione della Polisportiva di Monte Marenzo che da anni porta avanti il progetto

LECCO – A volte sono i gesti più semplici a fare la differenza e così, anche il dono di piccoli oggetti di uso a chi ne ha bisogno, può risultare importante. Ad insegnarlo, ancora una volta, è la Polisportiva Monte Marenzo area sociale che, ormai da tempo, porta avanti il progetto “Solidarietà in corsia”.

“Sono soddisfatto perché, grazie alla generosità delle persone, siamo riusciti a fare qualcosa per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Lecco – ha detto il responsabile Angelo Fontana -. Nei giorni scorsi abbiamo donato alcuni oggetti di uso quotidiano come pigiami da uomo e da donna, canotte, slip, spazzole per capelli, deodoranti e creme per il corpo. Il ringraziamento va sicuramente a tutti coloro che hanno donato e poi al personale del reparto e al Direttore Antonio Ardizzoia per ciò che fanno quotidianamente”.

Tutto il materiale donato viene utilizzato per aiutare le persone ricoverate che sono sole o hanno familiari lontani e non possono ricevere supporto durante la degenza. Elena Rusconi, Coordinatore infermieristico del reparto, ha sottolineato quanto sia importante che ogni persona ricoverata mantenga la propria dignità, come se fosse a casa propria. Per questo motivo, il supporto che arriva attraverso le donazioni è fondamentale.