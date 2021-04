L’obiettivo è regalare un mezzo a nove posti per l’associazione lecchese

Il progetto di Astra, grazie alla generosità di tutti, può trasformare un sogno in realtà

LECCO – In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere anche sul nostro territorio il progetto “Solidarietà in movimento” portato avanti dalla società Astra. Da questo impulso, grazie alla generosità di tanti imprenditori o semplici cittadini, Astra è riuscita a portare in alcuni comuni del territorio come (Garlate, Olginate, Valgreghentino e Vercurago, solo per citarne alcuni…) diversi mezzi destinati al trasporto sociale.

Ora anche a Lecco parte il progetto di Astra, sostenuto dal Comune e dall’Ambito distrettuale di Lecco, per dotare l’Associazione “La Goccia” di un automezzo. Una iniziativa che permetterà all’associazione che aiuta ragazzi diversamente abili di poter disporre gratuitamente, per quattro anni, di un mezzo 9 posti e attrezzato con pedana elettroidraulica che sarà dedicato per il trasporto delle persone fragili e diversamente abili.

La Goccia potrà finalmente contare su un mezzo proprio che permetterà di svolgere le attività dell’associazione come ad esempio ippoterapia, piscina, camminata, bocce e comunque tutte quelle attività legate allo svago che possano migliorare la qualità della vita di chi sta peggio di noi. Con queste motivazioni, grazie alla concretezza del Progetto “Solidarietà in Movimento” e all’esperienza di Astra, azienda con più di 12 anni di attività alle spalle, si potrà dare un nuovo servizio innovativo al proprio territorio.

L’iniziativa verrà avviata nei prossimi giorni e coinvolgerà tutte le imprese, società, esercizi commerciali che, applicando il loro logo aziendale alla carrozzeria del mezzo, concretizzeranno un sogno. Sarà un modo diverso per dare visibilità alla propria attività diventando sostenitori di un nobile progetto ad elevati valori sociali. La città di Lecco e l’Ambito distrettuale hanno deciso, con il patrocinio, di sostenere fortemente questa iniziativa.

“Ci auguriamo che, grazie alla generosità e alla sensibilità degli imprenditori, l’Associazione ‘La Goccia’ possa utilizzare presto il mezzo sottolineando che il valore delle adesioni sarà completamente deducibile fiscalmente – hanno detto i responsabili di Astra -. Ricordiamo inoltre che l’unica Azienda autorizzata a presentare il suddetto Progetto è Astra e che, per qualsiasi delucidazione, è possibile contattare il Vice Presidente dell’Associazione “La Goccia” Giovanni Leoni (348.6914163) o il Responsabile del Progetto di Astra Luca Fabbri (349.5874984)”.