Sorpresa (leggera) al S. Martino, ignoto risistema la mostra danneggiata di Giuseppe Villa

Il gesto di uno sconosciuto che ha stupito tutti

“C’è un filo che lega Giuseppe Villa alle storie di tanti di noi”

LECCO – Ricordate il nuovo calendario di Giuseppe Villa e la sua idea di creare un’istallazione al San Martino per condividerlo con la gente? Una soluzione dettata dall’emergenza covid che, per le ragioni che tutti sappiamo, non ha consentito al creativo lecchese di organizzare la tradizionale presentazione di fine novembre.

L’esposizione dedicata alla leggerezza, però, è durata lo spazio di un paio di giorni perché nella serata di martedì qualcuno ha ben pensato di strappare le pagine del calendario che erano state messe in mostra sul “balcone” davanti alla cappelletta. Chi ha compiuto il gesto probabilmente non è un appassionato di arte (per usare un eufemismo), ma la notizia vera questa volta è un’altra…

La cosa, infatti, ha creato non poche discussioni sui social e l’artista in queste ore ha ricevuto diversi attestati di stima. In molti si sono detti dispiaciuti per il brutto modo in cui si è conclusa questa piccola iniziativa. La cosa bella, però, è proprio che la vicenda non è finita qui.

Anche questa volta arte e cultura hanno dimostrato tutta la loro forza e, senza bisogno di troppe parole ma con molta leggerezza (appunto), hanno fatto sentire la loro voce. Immaginate la sorpresa di Giuseppe Villa quando ha scoperto che quei fogli strappati, questa mattina, erano stati rimessi al loro posto. Qualcuno che ha seguito la storia, e a cui evidentemente non andava giù questa triste conclusione, ha stampato alcune fotografie prese dal profilo social del creativo lecchese, immagini che raccontano l’iniziativa e il suo danneggiamento, le ha plastificate e riposizionate proprio dove c’erano le immagini strappate. Insomma, una sorta di libera interpretazione della mostra rovinata…

La bella notizia è stata svelata da un post Facebook di una persona che è salita al San Martino e si è trovata la sorpresa: “Ero certa che oggi mi sarei regalata un’ora per salire ‘in terrazza’ dietro casa, riposare la mente e vedere L’Amo – Leggerezza 2021. Poi negli scorsi giorni mi sono disillusa – scrive -. Invece arrivata in cima… stupore. Ho trovato leggerezza e stupore. C’è un filo che lega Giuseppe Villa alle storie di tanti di noi, e qualcuno ha voluto celebrarlo. Quindi, chiunque tu sia, chiunque voi siate… grazie!”