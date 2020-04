SOS Scuola? Parliamone! Video conferenze per i genitori della Carducci

Il progetto della cooperativa La Vecchia Quercia con Fondazione Comunitaria

Le attività di supporto online per i genitori dei bambini dell’Istituto Comprensivo “G.Carducci”

LECCO – Quanto è determinante la qualità della relazione fra genitori e figli nella buona riuscita delle attività didattiche a distanza? Qual è l’importanza dell’organizzazione e dell’autonomia per gestire al meglio il momento dei compiti?

A queste e a molte altre domande risponderà la dott.ssa Laura Beretta, psicologa e psicoterapeuta nei due seminari online “S.O.S. SCUOLA A CASA? PARLIAMONE!” realizzati dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus all’interno del progetto Batti il 5! – Progettualità comunitarie tra nord e sud, selezionato dall’impresa sociale Con i bambini.

Anche in questo momento di emergenza è importante supportare la comunità educante per far sentire la sua vicinanza ai bambini e alle loro famiglie: attraverso questa insolita forma di incontro, i genitori dei bambini della scuola primaria che frequentano le scuole di Olginate, Garlate, Valgreghentino potranno non soltanto ascoltare il punto di vista di un esperto ma anche ricevere indicazioni concrete per affrontare la quotidianità.

Il progetto Batti il 5! – Progettualità comunitarie tra nord e sud è un progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, una società senza scopo di lucro che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Di durata triennale, Batti il 5! opera a livello nazionale su 5 poli territoriali: fra questi, la Fondazione Comunitaria di Lecco insieme a cinque Istituti Comprensivi, due Cooperative sociali, e altre quattro Fondazioni di comunità. Le attività del progetto hanno l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e sostenere i minori in condizione di fragilità attraverso attività integrative scolastiche, sportive e culturali, e momenti di incontro.

In provincia di Lecco, dopo la realizzazione nei mesi estivi e autunnali di svariate iniziative socializzanti e di scoperta del territorio in collaborazione con associazioni, istituzioni e realtà locali, a partire da marzo 2020 sui canali social del progetto sono stati pubblicati video e altri materiali di didattica online rivolti a bambini e preadolescenti.



Una modalità di lavoro che mira a mantenere costantemente una relazione educativa anche a distanza, come sottolinea Daniele, uno degli educatori coinvolti nel progetto: “Educatori, ragazzi e famiglie si stanno mettendo alla prova superando vecchi schemi, imparando cose nuove e mostrando passioni e abilità fino ad ora sconosciute […]. Proprio bambini e adolescenti sono stati i primi a riuscire a intendere la “distanza” come opportunità, avvicinandosi ancora di più a insegnanti e educatori, utilizzando da subito in modo creativo e funzionale gli strumenti digitali, che potrebbero essere utili anche in futuro”.

È possibile seguire le attività sui canali web di tutte le realtà che collaborano al progetto.