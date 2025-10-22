Sostegno ai giovani: 170 mila euro per quattro progetti in provincia di Lecco

Regione Lombardia continua a investire sul futuro delle nuove generazioni

“Molti progetti meritevoli sono stati ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse”

LECCO – “Investire sui giovani significa costruire il futuro della nostra comunità, sostenendo concretamente chi lavora ogni giorno con e per loro”, afferma il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini.

Regione Lombardia continua a investire sul futuro delle nuove generazioni con il bando “La Lombardia è dei Giovani 2025”, che ha finanziato 34 progetti in tutta la regione. In provincia di Lecco sono stati approvati e finanziati due progetti, per un totale di 80 mila euro.

Sono stati finanziati due progetti: “Anteo – Crescere attraverso le sfide”, con un contributo di 40 mila euro, e “Tra lago e valli, dal radicamento al protagonismo”, promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, anch’esso finanziato per 40 mila euro.

A questi si aggiungono i fondi del bando “Giovani SMART”, dedicato a iniziative per la socializzazione, l’inclusione e il contrasto al disagio giovanile. In Lombardia sono stati finanziati 118 progetti, per un contributo complessivo di oltre 5,6 milioni di euro.

Nel Lecchese, altri due progetti hanno ottenuto il finanziamento: la Parrocchia di Santo Stefano di Lecco con “Forma Mentis: FORmazione, MAturità e MENtoring” (39.484 euro) e PASO Società Cooperativa Sociale con “Polarizzazione giovani: formazione e socializzazione per i giovani dell’Ambito Meratese” (49.952 euro), contribuendo così allo sviluppo di iniziative dedicate alla formazione, alla socializzazione e all’inclusione dei giovani del territorio.

Sono inoltre tre i progetti lecchesi ammessi ma non finanziati a causa dell’esaurimento delle risorse: quelli promossi dalla Parrocchia S. Eufemia di Oggiono, dal Consorzio Consolida e da Auser Lecco con il progetto “G-IA-no: uno sguardo al passato e al futuro”.

“Purtroppo, molti progetti meritevoli sono stati ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse. Penso, ad esempio, all’iniziativa di Auser Lecco, che mira a creare spazi di aggregazione e percorsi educativi per i giovani, promuovendo inclusione, partecipazione e contrasto al disagio giovanile. Mi attiverò personalmente con il Sottosegretario allo Sport e alle Politiche Giovanili, Federica Picchi, affinché si possa valutare un ulteriore stanziamento di fondi per consentire lo scorrimento della graduatoria” conclude Giacomo Zamperini.

In totale, in provincia di Lecco sono stati finanziati quattro progetti, per un ammontare complessivo di circa 170 mila euro.